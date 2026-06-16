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CIÊNCIA Cães podem ser destros ou canhotos? Estudo cria teste para identificar a pata favorita dos animais Ferramenta desenvolvida por pesquisadores italianos classifica os pets em cinco níveis de lateralidade e pode ajudar a entender aspectos ligados ao comportamento, à saúde e ao bem-estar dos animais

Quem convive com cães sabe que eles têm manias próprias. Alguns dão a pata sempre do mesmo lado, mas será que isso significa que também podem ser destros ou canhotos? Um estudo conduzido por pesquisadores da Itália sugere que sim e acaba de criar um método inédito para identificar com mais precisão qual pata os animais preferem usar.

Publicada, recentemente, na revista científica Royal Society Open Science, a pesquisa desenvolveu o chamado "Doginburgh Inventory", considerado o primeiro inventário padronizado para medir a lateralidade motora em cães. Inspirada nos testes usados para identificar a mão dominante em humanos, a ferramenta busca responder uma questão que há anos desperta o interesse dos especialistas.

Até agora, estudos já indicavam que os cães poderiam apresentar preferência por uma das patas, mas os métodos utilizados eram limitados e frequentemente geravam resultados contraditórios. Além disso, os animais costumavam ser classificados apenas como destros, canhotos ou ambidestros, sem considerar o grau dessa preferência.

Nova classificação para os cães

Para desenvolver o inventário, os cientistas analisaram 43 cães de diferentes raças, com idades entre 1 e 10 anos. Os animais participaram de quatro testes distintos. Em um deles, conhecido como teste Kong, precisavam segurar um brinquedo recheado com alimento utilizando uma das patas. Em outras avaliações, tentavam alcançar comida sob um móvel, desciam escadas e caminhavam sobre uma plataforma, enquanto os pesquisadores registravam qual pata era utilizada primeiro.





Com base nos resultados, a equipe criou uma classificação mais detalhada, dividindo os cães em cinco grupos: canhotos fortes, canhotos fracos, ambidestros, destros fracos e destros fortes.

Os dados mostraram que 32,56% dos cães apresentavam lateralidade forte, enquanto 46,51% demonstravam uma preferência mais leve por uma das patas. Já 20,93% foram classificados como ambidestros. Os pesquisadores também observaram que não existe uma tendência geral para a população canina favorecer a pata direita ou a esquerda.

Entre os machos, porém, surgiu uma diferença interessante. No teste Kong, eles demonstraram preferência significativa pela pata esquerda. Nas fêmeas, esse padrão não foi identificado.

Segundo os autores, compreender a lateralidade dos cães pode trazer informações relevantes sobre comportamento e saúde. Pesquisas anteriores já apontaram possíveis associações entre a preferência por determinada pata e fatores como resposta imunológica, agressividade e características cognitivas.

Apesar dos resultados promissores, os cientistas ressaltam que o trabalho ainda é preliminar devido ao número reduzido de animais avaliados. Por isso, definem o Doginburgh Inventory como uma "prova de conceito e um ponto de partida" para estudos mais amplos sobre o tema.

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