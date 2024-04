Cães que atacaram Roseana Murray estão melhor de saúde e sob cuidados de prefeitura

A- A+

Os três cães da raça pitbull que atacaram a escritora e poetista Roseana Murray estão desde sexta-feira sob os cuidados da prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos. Eles foram resgatados pois estavam em condições precárias e seus tutores foram presos em flagrante por maus tratos. Os cachorros passam bem e são acompanhados por veterinários.

Desde que foram resgatados, eles já foram avaliados pele equipe técnica, vermifugados, medicados contra pulga e carrapatos e tem se alimentando de forma correta. Um deles, o mais novo, foi encontrado abaixo do peso ideal pelos policiais e técnicos da secretaria de Defesa dos Animais.

Justiça mantém prisões

A Justiça manteve neste domingo a prisão dos donos dos três cachorros: Ana Beatriz da Conceição Dantas Pinheiro, Kayky da Conceição Ribeiro dos Santos e Davidson Ribeiros dos Santos tiveram a prisão em flagrante convertida para preventiva na tarde deste domingo.

Na audiência de custódia, três testemunhas relataram que os cães rotineiramente “saíam para a via pública sem vigilância” e “avançavam” contra pessoas. Eles também afirmaram que o portão do quintal da casa onde eles ficavam costumava ficar aberto, o que facilitava a saída dos animais e os ataques. Uma das pessoas ouvidas ainda disse que já tinha pedido à família que aumentasse o muro do terreno para evitar a fuga.

A médica veterinária que esteve no local onde os cães ficavam também participou da audiência de custódia. Ela relatou não havia canil ou focinheira. Ela também disse que “apesar de não acompanhar rotineiramente os cuidados dispensados aos cães, pode afirmar que o contexto no qual os animais estão inseridos contribui significativamente para elevar seus níveis de agressividade”.

A escritora foi atacada em Saquarema, na Região dos Lagos, quando fazia uma caminhada. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, com ajuda de um helicóptero da corporação.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o quadro de saúde dela segue estável. Após o ataque, Roseana passou por diversos procedimentos cirúrgicos e perdeu um braço e uma orelha.

Quem é Roseana Murray?

Roseana ganhou, ao lado do ilustrador Roger Melo, o Prêmio da Academia Brasileira de Letras de Literatura Infantojuvenil pelo livro “Jardins”, em 2002. A obra traz quinze pequenos poemas que representam os mais diversos jardins.

A escritora, moradora de Saquarema, é ativa nas redes sociais, onde mostra um pouco de sua rotina no dia a dia. Em seu perfil publica fotos e imagens, normalmente acompanhada de uma pequena poesia. Também é possível encontrar registros de família, acompanhados por histórias vividas. Em seu perfil no Facebook, mostra que já perdeu a conta de sua produção literária. “Poeta. Autora de aproximadamente 100 livros, um pouco mais ou um pouco menos”, resume.

Na última terça-feira, publicou em seu perfil fotos de uma atividade ao lado de alunos da 5ª série da Escola Municipal Anizia Rosa para o encontro chamado “Café, Pão e Texto”, acompanhado por professoras e monitoras. Num café da manhã, os estudantes acompanharam a contação de histórias e a proclamação de poemas. Roseana narrou no post momentos desse encontro. “Ninguém se sentou no tapete com as almofadas, e eu perguntei: “Ninguém gosta de tapete voador?” E quase todos voaram pro tapete. A mesa do Café estava posta, mas perguntei se antes não queriam correr pelo jardim. Em um segundo voaram todos para o jardim”, escreveu em trecho da publicação.

