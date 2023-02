A- A+

Carnaval 2023 Caetano Veloso homenageia o Recife na abertura do Carnaval após dois anos de saudades Músico entoou clássicos da carreira, a exemplo de "Você não entende nada", música que abriu a apresentação, "Menino do Rio", "Sampa", "Cajuína" e mais

A abertura do Carnaval do Recife, na sexta-feira (17), contou, além das presenças ilustres de nomes locais de peso, com show do baiano Caetano Veloso. O público do Marco Zero viveu uma noite cheia de alegria, hora de matar a saudade depois de dois anos sem a grande festa.

O músico entoou clássicos da carreira, a exemplo de “Você não entende nada”, música que abriu a apresentação, “Menino do Rio”, “Sampa”, “Cajuína” e mais.

Também teve homenagem ao Recife, dizendo que foi por causa do frevo recifense que Dodô e Osmar criaram os trios elétricos: “O Carnaval da Bahia é uma eterna homenagem ao Carnaval do Recife”, disse Caetano.

Um dos pontos altos foi o dueto com a pernambucana Duda Beat, citada na música “Sem samba não dá”, que os dois cantaram juntos no palco principal da folia no Recife.

“Tieta” foi a escolhida para finalizar o show, em grande estilo. E o público seguiu cantando, agradecendo ao cantor pelo show.

Foram 1088 dias de uma espera que virou alegria. Milhares de vozes no Marco Zero embalaram apresentações de artistas aclamados do cenário nacional.

Desde Maestro Forró e homenageados, passando por Geraldo Azevedo e ilustres convidados, a elegância de Caetano Veloso e o regionalismo pop de Duda Beat.

Veja também

Carnaval Prefeituras e Governo de Pernambuco oferecem serviços de saúde para foliões; confira ações