Saúde Café: consumo moderado da bebida está associado a um envelhecimento biológico mais lento Embora o encurtamento dos telômeros seja um processo natural, ele parece ser acelerado em pessoas com transtornos psiquiátricos graves

Pesquisa publicada na revista BMJ Mental Health mostra que beber no máximo de 3 a 4 xícaras de café por dia pode retardar o envelhecimento "biológico" de pessoas com doenças mentais graves, alongando seus telômeros — indicadores de envelhecimento celular — e dando a elas o equivalente a 5 anos biológicos extras, em comparação com pessoas que não bebem café.

No entanto, nenhum efeito desse tipo foi observado além dessa porção, que é a ingestão diária máxima recomendada por diversas autoridades internacionais de saúde, incluindo o NHS (Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido) e a FDA (Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA).

Os telômeros são sensíveis a fatores ambientais, incluindo, possivelmente, a dieta. E o café, quando consumido com moderação, tem sido associado a diversos benefícios para a saúde, o que levou os pesquisadores a investigar se ele poderia influenciar a velocidade com que os telômeros encurtam em pessoas com transtornos mentais graves.

Embora o encurtamento dos telômeros seja um processo natural, ele parece ser acelerado em pessoas com transtornos psiquiátricos graves, como psicose, esquizofrenia e transtorno bipolar, observam os pesquisadores.

Estudo

Participaram da pesquisa 436 participantes adultos do estudo norueguês sobre psicose organizada tematicamente (TOP), recrutados entre 2007 e 2018: 259 tinham esquizofrenia; o restante (177) tinha transtornos afetivos, incluindo transtorno bipolar e transtorno depressivo maior com psicose.

Todos foram questionados sobre a quantidade de café que consumiam diariamente e foram agrupados em 4 categorias: zero (44); 1–2 xícaras; 3–4 xícaras (110); e 5 ou mais xícaras. Também foi perguntado se fumavam e, em caso afirmativo, há quanto tempo.

Os participantes que consumiam 5 ou mais xícaras de café por dia eram significativamente mais velhos do que aqueles que não consumiam café ou consumiam de 1 a 2 xícaras por dia.

Além disso, aqueles com esquizofrenia consumiam significativamente mais café do que aqueles com transtorno afetivo.

O tabagismo está associado a um metabolismo mais rápido da cafeína. E cerca de três quartos dos participantes (77%; 337) fumavam, em média, há 9 anos. Além disso, aqueles que consumiam 5 ou mais xícaras de café por dia fumavam há significativamente mais tempo do que qualquer um dos outros grupos.

Os pesquisadores mediram o comprimento dos telômeros em glóbulos brancos (leucócitos) extraídos de amostras de sangue, e isso revelou uma diferença significativa entre os 4 grupos.

Em comparação com aqueles que não bebem café, o consumo de até 3 a 4 xícaras por dia foi associado a telômeros mais longos, mas não naqueles participantes que bebiam 5 ou mais xícaras diariamente.

Os participantes que consumiam o equivalente a 4 xícaras de cafeína por dia apresentaram comprimentos de telômeros comparáveis a uma idade biológica 5 anos menor do que a dos não consumidores de café.

Entretanto, os pesquisadores afirmaram que este estudo é observacional e, como tal, não permite tirar conclusões definitivas sobre causa e efeito. Eles reconheceram ainda que não tinham informações sobre fatores potencialmente influentes, como o tipo e o horário do consumo de café, os níveis reais de cafeína ou outras fontes de bebidas com cafeína.

"Os telômeros são altamente sensíveis tanto ao estresse oxidativo quanto à inflamação, o que destaca ainda mais como a ingestão de café pode ajudar a preservar a integridade celular em uma população cuja fisiopatologia pode estar predispondo-a a uma taxa acelerada de envelhecimento", explicam os pesquisadores.

