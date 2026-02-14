Sáb, 14 de Fevereiro

"GALO, EU TE AMO"

Café da Manhã do Galo da Madrugada reúne famosos e políticos no Forte das Cinco Pontas

Evento antecede o desfile do maior bloco de rua do mundo

Café da Manhã do Galo da Madrugada reúne autoridades antes do desfile do bloco Café da Manhã do Galo da Madrugada reúne autoridades antes do desfile do bloco  - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O céu se abriu, a chuva deu trégua - pelo menos por enquanto - e personalidades das esferas empresarial, política e famosa se reúnem no Forte das Cinco Pontas, no Centro do Recife, para o tradicional Café da Manhã do Galo da Madrugada, que antecede o desfile da agremiação, neste sábado (14), pelas principais ruas da área central da cidade.

CARNAVAL. 14.02.2026. RECIFE - Café da Manhã do Galo da Madrugada. Café da Manhã do Galo da Madrugada antecede desfile do bloco | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O encontro já virou uma tradição e visa dar sustância aos foliões participantes, com alimentos nutritivos suficientes para que possam aguentar as nove horas e meia de percurso. Na entrada do Forte, as pessoas são recebidas ao som dos desfilantes dos carros alegóricos do Galo.

A mesa do Café da Manhã é assinada pelo chef Pereira. Entre as opções estão: bolo de macaxeira, salada de frutas, quiches e cachorro quente.

CARNAVAL. 14.02.2026. RECIFE - Café da Manhã do Galo da Madrugada. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.Opções do café da manhã incluem bolos e quiches | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

 

“Nossa comida é feita com produtos naturais. Para mim, é uma surpresa imensa estar participando. Me sinto feliz, realizado e tenho sentimento de querer fazer mais”, destaca ele.

O presidente do Galo da Madrugada, Rômulo Meneses, confessa que está emocionado e satisfeito com mais um ano de sucesso da agremiação, fundada em 23 de janeiro de 1978.

Rômulo Meneses, Presidente do Galo. Rômulo Meneses, presidente do Galo da Madrugada | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“A minha expectativa é a melhor possível. Quero que venham muitos foliões com muita alegria e saúde. Brinquem muito. Se esbaldem e respeitem o espaço do outro para evitar confrontos, porque o frevo é uma dança de contato, mas vamos fazer o contato amigável ”, pontua.

O Galo da Madrugada
A edição de 2026 do Galo tem como tema: “Frevo no Planeta Galo”, promovendo o cuidado com o planeta, com a fauna, flora, rios e mares, além do meio ambiente como um todo.

O bloco desfila a partir das 9h. Ao todo, são seis alegorias e 30 trios elétricos. Segundo a organização, o público esperado é de mais de 2,5 milhões de foliões.

O percurso tem total de 6,5 km, saindo do Forte das Cinco Pontas e percorrendo pela Rua Imperial, Avenida Sul, Praça Sérgio Loreto, Avenida Dantas Barreto, Avenida Guararapes e terminando na Rua do Sol.

Café da Manhã do Galo da Madrugada. Café da Manhã do Galo da Madrugada tem apresentações de frevo | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Os homenageados são Almir Rouche, André Rio, Nena Queiroga, Geraldinho Lins, Gustavo Travassos, Nonô Germano, Michelle Melo, Bia Villa-Chan e os maestros Spok e Forró.

Políticos e autoridades
O prefeito do Recife, João Campos (PSB), marcou presença no evento, como em todos os anos. Ele destacou os trabalhos feitos pela gestão municipal para garantir o pleno andamento da festa.

João Campos, Prefeito do Recife, marca presença no café da manhã do Galo da Madrugada.João Campos, prefeito do Recife, marca presença no Café da Manhã do Galo da Madrugada | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“Tenho a certeza de que será um Carnaval de paz, harmonia, tradição e história. O Sábado de Zé Pereira é uma marca que faz parte do patrimônio cultural da nossa cidade e estado. O Carnaval deste ano vai falar da fraternidade, o Galo traz o coração de Dom Helder, uma mensagem de respeito às diferenças religiosas e que é uma festa de respeito. Estou feliz e honrado, não só como prefeito, mas também como folião que sou”, relata.

O ministro da Saúde do Brasil, Alexandre Padilha, também marcou presença. Em entrevista coletiva, ele ressaltou as ações de prevenção a infecções sexualmente transmissões (ISTs). 

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no café da manhã do Galo da Madrugada.O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou sobre ações da pasta no Café da Manhã do Galo da Madrugada | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“Conversamos com todos os profissionais de saúde para garantir um Carnaval seguro para o Recife. Já temos Samu, postos de atendimento e testagem para HIV, sífilis, além de vacina para HPV e sarampo. Como prevenção temos a camisinha e a PrEP [Profilaxia Pré-Exposição], por exemplo. O Brasil eliminou a transmissão do HIV da gestante para o bebê. É o maior país do mundo a ter eliminado essa transmissão”, aconselha.

