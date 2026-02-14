A- A+

"GALO, EU TE AMO" Café da Manhã do Galo da Madrugada reúne famosos e políticos no Forte das Cinco Pontas Evento antecede o desfile do maior bloco de rua do mundo

O céu se abriu, a chuva deu trégua - pelo menos por enquanto - e personalidades das esferas empresarial, política e famosa se reúnem no Forte das Cinco Pontas, no Centro do Recife, para o tradicional Café da Manhã do Galo da Madrugada, que antecede o desfile da agremiação, neste sábado (14), pelas principais ruas da área central da cidade.

Café da Manhã do Galo da Madrugada antecede desfile do bloco | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O encontro já virou uma tradição e visa dar sustância aos foliões participantes, com alimentos nutritivos suficientes para que possam aguentar as nove horas e meia de percurso. Na entrada do Forte, as pessoas são recebidas ao som dos desfilantes dos carros alegóricos do Galo.

A mesa do Café da Manhã é assinada pelo chef Pereira. Entre as opções estão: bolo de macaxeira, salada de frutas, quiches e cachorro quente.

Opções do café da manhã incluem bolos e quiches | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“Nossa comida é feita com produtos naturais. Para mim, é uma surpresa imensa estar participando. Me sinto feliz, realizado e tenho sentimento de querer fazer mais”, destaca ele.

O presidente do Galo da Madrugada, Rômulo Meneses, confessa que está emocionado e satisfeito com mais um ano de sucesso da agremiação, fundada em 23 de janeiro de 1978.

Rômulo Meneses, presidente do Galo da Madrugada | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“A minha expectativa é a melhor possível. Quero que venham muitos foliões com muita alegria e saúde. Brinquem muito. Se esbaldem e respeitem o espaço do outro para evitar confrontos, porque o frevo é uma dança de contato, mas vamos fazer o contato amigável ”, pontua.

O Galo da Madrugada

A edição de 2026 do Galo tem como tema: “Frevo no Planeta Galo”, promovendo o cuidado com o planeta, com a fauna, flora, rios e mares, além do meio ambiente como um todo.

O bloco desfila a partir das 9h. Ao todo, são seis alegorias e 30 trios elétricos. Segundo a organização, o público esperado é de mais de 2,5 milhões de foliões.

O percurso tem total de 6,5 km, saindo do Forte das Cinco Pontas e percorrendo pela Rua Imperial, Avenida Sul, Praça Sérgio Loreto, Avenida Dantas Barreto, Avenida Guararapes e terminando na Rua do Sol.

Café da Manhã do Galo da Madrugada tem apresentações de frevo | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Os homenageados são Almir Rouche, André Rio, Nena Queiroga, Geraldinho Lins, Gustavo Travassos, Nonô Germano, Michelle Melo, Bia Villa-Chan e os maestros Spok e Forró.



Políticos e autoridades

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), marcou presença no evento, como em todos os anos. Ele destacou os trabalhos feitos pela gestão municipal para garantir o pleno andamento da festa.

João Campos, prefeito do Recife, marca presença no Café da Manhã do Galo da Madrugada | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“Tenho a certeza de que será um Carnaval de paz, harmonia, tradição e história. O Sábado de Zé Pereira é uma marca que faz parte do patrimônio cultural da nossa cidade e estado. O Carnaval deste ano vai falar da fraternidade, o Galo traz o coração de Dom Helder, uma mensagem de respeito às diferenças religiosas e que é uma festa de respeito. Estou feliz e honrado, não só como prefeito, mas também como folião que sou”, relata.

O ministro da Saúde do Brasil, Alexandre Padilha, também marcou presença. Em entrevista coletiva, ele ressaltou as ações de prevenção a infecções sexualmente transmissões (ISTs).

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou sobre ações da pasta no Café da Manhã do Galo da Madrugada | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“Conversamos com todos os profissionais de saúde para garantir um Carnaval seguro para o Recife. Já temos Samu, postos de atendimento e testagem para HIV, sífilis, além de vacina para HPV e sarampo. Como prevenção temos a camisinha e a PrEP [Profilaxia Pré-Exposição], por exemplo. O Brasil eliminou a transmissão do HIV da gestante para o bebê. É o maior país do mundo a ter eliminado essa transmissão”, aconselha.

