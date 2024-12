Café descafeinado faz mal? Entenda o que dizem os especialistas

A- A+

Beber café é um componente essencial da rotina matinal de muitas pessoas, oferecendo energia junto com um aroma terroso e sabor de nozes. Mas se entregar a uma xícara pode trazer efeitos indesejados. Uma bebida de 236 mililitros pode conter entre 80 e 100 miligramas de cafeína, o que também pode causar nervosismo, ansiedade e dificuldade para dormir.

— Para algumas pessoas, é: 'Quero poder tomar café à tarde porque realmente gosto do sabor, mas não quero ficar acordado a noite toda'— diz Eric Brenner, diretor assistente do Centro de Pesquisa e Educação sobre Café da Universidade Texas A&M.

O café descafeinado, geralmente desprovido de pelo menos 97% de sua cafeína, é uma alternativa saborosa. Mas algumas organizações de defesa da saúde levantaram preocupações sobre um produto químico usado no processo de descafeinação porque ele pode aumentar o risco de alguns tipos de câncer.





Você deveria se preocupar? Aqui está o que os especialistas dizem que você deveria saber.

Como o café é descafeinado?

Existem várias maneiras de fazer café descafeinado, mas dois métodos comuns usam os produtos químicos cloreto de metileno ou acetato de etila para extrair e dissolver a cafeína dos grãos de café. Um método coloca grãos de café em contato direto com os produtos químicos. Ele começa com o vapor de grãos de café verdes, não torrados, para fazê-los inchar e abrir seus poros, de acordo com Tonya Kuhl, presidente do departamento de engenharia química da Universidade da Califórnia, Davis.

— Em seguida, os grãos são enxaguados em cloreto de metileno ou acetato de etila para remover a cafeína — esclarece Kuhl.

Os grãos são então cozidos no vapor novamente e lavados para remover produtos químicos residuais, e então são torrados. O produto final normalmente não tem o mesmo gosto de uma xícara de café comum, mas quando bem feito, há muito pouca mudança, como indica Kuhl.

Os produtos químicos usados para descafeinar o café são perigosos?

Resumindo, a resposta é não, dizem os especialistas, pelo menos não na quantidade à qual alguém está exposto através do café descafeinado.

No entanto, pessoas expostas a produtos químicos como o cloreto de metileno em níveis mais elevados — como trabalhadores que o utilizam para remover tinta ou desengordurar metais — podem ter um risco maior de câncer de fígado e pulmão e danos ao sistema nervoso central.

Em abril, a Agência de Proteção Ambiental finalizou uma proibição proibindo a maioria dos usos do cloreto de metileno. O produto químico, no entanto, ainda pode ser usado para descafeinar café, pois alimentos e bebidas são regulados principalmente pela Food and Drug Administration (FDA), que determinou que o café descafeinado não deve conter mais de 0,001 por cento do produto químico.

— Isso significa que seria praticamente impossível beber café descafeinado suficiente para se expor a níveis perigosos de cloreto de metileno — aponta Kuhl.

O acetato de etila, o outro produto químico usado para descafeinar o café, também não justifica muita preocupação, segundo Brenner. Ele ocorre naturalmente em algumas frutas, como kiwi e goiaba, e é usado em produtos como esmaltes e tinta de impressão . Mas não há evidências de que ele possa aumentar o risco de câncer.

A exposição ao acetato de etila por inalação, ingestão ou contato com a pele, no entanto, pode irritar os olhos, a pele ou a garganta, de acordo com os Centers for Disease Control and Prevention. No entanto, o produto químico não representa uma ameaça à saúde no café, disseram os especialistas.

Uma vez que os grãos de café são descafeinados, pode haver vestígios de produtos químicos restantes, avalia Kuhl. Mas depois que os grãos são torrados, os produtos químicos evaporam quase completamente: os grãos de café são tipicamente torrados em temperaturas que variam de 356 a 464 graus Fahrenheit, e o cloreto de metileno e o acetato de etila fervem em torno de 104 e 171 graus Fahrenheit.

— Na minha opinião, não há risco à saúde associado ao consumo de café descafeinado — diz Kuhl.

Café sem produtos químicos é uma opção?

Se os produtos químicos residuais no seu café ainda o preocupam, há alternativas, de acordo com Brenner. Algumas marcas descafeinam o café usando o Swiss Water Process, que, como o nome sugere, usa água em vez de solventes químicos potencialmente tóxicos para remover a cafeína dos grãos de café.

As empresas usam o processo como um ponto de venda porque ele envolve ingredientes não tóxicos, aponta Brenner, acrescentando que o café descafeinado é “perfeitamente seguro”, independentemente de como foi feito.

Para descobrir se os grãos de café foram descafeinados dessa forma, olhe o rótulo do saco. Pode estar estampado com palavras como “Water Process”, “Swiss Water decaf” ou “Swiss Water descafeinado”.

Se, depois de ler o rótulo, ainda não tiver certeza de como seu café descafeinado foi feito, você pode verificar o site da marca ou da empresa.

— Não é um grande segredo. Todas essas informações estão lá — conclui Brenner.

