Saúde Café é eficaz no combate ao câncer de próstata, diz nova pesquisa brasileira Estudo da Universidade Federal Fluminense revela que o extrato do café bloqueou a progressão das células tumorais

Os compostos bioativos do café são elementos eficazes contra as células tumorais de câncer de próstata, de acordo com um estudo da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), a Embrapa Rondônia (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o trabalho avaliou diferentes extrações e tipos de torra do Café Robusta Amazônica, produzido em Rondônia.

Quando a bebida é preparada da maneira mais eficaz para preservar a solubilidade e os compostos do grão, como a cafeína e os ácidos clorogênicos, os resultados do estudo mostraram que o café é capaz de induzir a degradação de células tumorais de câncer e impedir a multiplicação.

Os testes laboratoriais, realizados in vitro, demonstraram que os extratos de café foram eficientes para diminuir as células viáveis tumorais, ou seja, a viabilidade e reprodução do câncer foi reduzida.

De acordo com a pesquisa, as células cancerígenas diminuíram, concomitantemente, com a manutenção das células saudáveis do corpo humano.

Segundo Fernanda Santos, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde (PPG-CAPS), do departamento de Farmácia da UFF, e pesquisadora do estudo, uma característica complicada das células cancerígenas é a capacidade de proliferação, que supera as células saudáveis.

Nesse sentido, o extrato de café bloqueou a progressão do ciclo celular das moléculas tumorais.

Diante destes resultados, é esperado para o futuro que o café contemple não apenas o combate ao câncer de próstata, mas outras enfermidades tumorais.

Para além do caráter nutricional e preventivo da pesquisa, ela também aborda aspectos sociais ao focar em uma bebida popular, presente na mesa da maioria dos brasileiros, e, neste caso, com origens nortistas, de agricultura familiar e grande relevância socioeconômica para a região cafeeira.

