Café instantâneo: bebida está associada a doença ocular comum, diz novo estudo; entenda

A degeneração macular relacionada à idade (AMD, na sigla em inglês) é uma doença ocular comum que afeta inicialmente pessoas na faixa dos 50 anos. Embora não cause cegueira total, condição pode dificultar tarefas como ler, reconhecer rostos e os sintomas pioram sem tratamento.

Um estudo realizado pela Universidade de Medicina de Hubei, na China, usou dados genéticos de mais de 500 mil pessoas e encontrou uma ligação estatisticamente significativa entre a ingestão de café instantâneo e o risco de AMD seca, uma das formas da doença que prejudica a visão.

Em contraste, os pesquisadores não encontraram nenhuma relação entre a doença e o café moído ou bebidas descafeinadas.

"Nossos resultados revelaram uma correlação genética entre o consumo de café instantâneo e a AMD seca. Reduzir seu consumo, ajuda a abaixar a incidência da doença”, diz Siwei Liu, autor do estudo e pesquisador do Departamento de Oftalmologia do Hospital Shiyan Taihe da Universidade de Medicina de Hubei.

A AMD é uma doença ocular comum e "uma das principais causas de cegueira irreversível", disseram os pesquisadores. Existem dois tipos da condição: AMD úmida e a AMD seca.

Essa segunda é a forma mais comum e refere-se a danos na mácula – uma área da retina que permite ver figuras, formas e detalhes bem à sua frente – devido a depósitos anormais de proteínas. A AMD úmida é menos comum, porém mais grave e mais rápida em seu desenvolvimento.

"Estudos epidemiológicos indicam que a AMD afeta quase 200 milhões de pessoas no mundo todo, com expectativa de que o número chegue a 290 milhões até 2040", escreveram os autores do estudo na Food Science and Nutrition.

Para conduzir o estudo, os pesquisadores chineses usaram dados do UK Biobank que incluíam detalhes sobre o consumo de café das pessoas, incluindo a quantidade total de café consumida e se era instantâneo, moído ou descafeinado.

Eles conduziram uma análise genética para descobrir se variantes genéticas associadas às preferências por café estão ligadas ao risco de AMD.

Pesquisadores descobriram uma sobreposição significativa entre a predisposição genética ao consumo de café instantâneo e o risco de AMD seca, sugerindo sinais de DNA compartilhados entre as duas características no genoma humano. Não havia essa ligação para outros tipos de café ou para a AMD úmida.

Os cientistas afirmam que subprodutos do processamento, aditivos ou produtos químicos encontrados apenas no café instantâneo, como acrilamida, lipídios oxidados e outros compostos não presentes em bebidas frescas, podem contribuir para o risco de AMD seca.

