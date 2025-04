A- A+

Existem alimentos que parecem rivais: ketchup ou maionese? Hambúrguer ou pizza? E um desses debates gastronômicos pode surgir logo no início do dia: o que é melhor tomar de manhã, uma xícara de café ou uma xícara de chá?

Nos países ocidentais, por exemplo, optamos principalmente pelo café. Isso se reflete na mídia, onde é comum ver notícias publicadas sobre suas propriedades benéficas para a saúde.

Mas e o seu “oponente”, o chá? Não podemos esquecer que estamos falando da segunda bebida mais consumida no mundo, atrás apenas da água, e que ela é muito popular na Ásia e em vários países da América do Sul. É igualmente benéfico para o corpo? Tem efeitos semelhantes aos do café?

O café tem cafeína e o chá tem teína?

É um fato bem conhecido que o café contém cafeína e o chá contém teína... Bem, não. Muitas vezes usamos esse termo para nos referir à cafeína encontrada no chá, mas cientificamente ela não existe como um composto distinto.





Os grãos da planta do café, que possivelmente é originária do norte da Etiópia, são processados e torrados para fazer a bebida. Além da cafeína mencionada, ele contém outros compostos, como o ácido clorogênico, cujos efeitos antioxidantes ajudam a proteger as células dos danos oxidativos e podem ter efeitos anti-inflamatórios.

A cafeína é conhecida por seus efeitos estimulantes no sistema nervoso central, o que ajuda a melhorar o estado de alerta e a concentração. Vários estudos demonstraram que uma xícara de café pode melhorar o desempenho cognitivo e a memória de curto prazo. No entanto, o consumo excessivo pode causar efeitos colaterais indesejados, como nervosismo, insônia ou aumento da frequência cardíaca , por isso é recomendável moderar a ingestão.

Chá: um rival silencioso

Do outro lado do ringue, temos o chá, uma bebida originária da China que conquistou o planeta inteiro.

Existem vários tipos, sendo os mais comuns o chá verde, o chá preto, o chá branco e o chá oolong, todos derivados da planta Camellia sinensis. Como observamos antes, ele contém cafeína, embora a quantidade exata dependa do tipo de chá e do seu método de preparação.

Mas neste caso não é o único componente, longe disso.

Propriedades do chá-verde

O chá-verde, em particular, é muito conhecido por suas propriedades antioxidantes graças ao seu alto teor de polifenóis, como as catequinas. Pesquisas mostram que esses compostos proporcionam um efeito protetor no sistema cardiovascular e podem ajudar a reduzir o risco de doenças crônicas, como hipertensão ou diabetes tipo 2.

Além disso, diferentemente do café, o chá-verde contém L-teanina, um aminoácido que promove relaxamento sem induzir sonolência. Isso cria uma sensação de “alerta calmo”, que pode ser mais suave do que aquela produzida pelo café.

Por fim, alguns estudos sugerem que o consumo regular de chá-verde pode reduzir o risco de certos tipos de câncer, como o de mama e o de próstata, embora os resultados ainda não sejam conclusivos.

Virtudes do chá-preto

O chá-preto, por outro lado, tem mais cafeína que o chá-verde. Foi demonstrado que ajuda a melhorar a função cognitiva e a memória de forma semelhante ao café, embora em menor grau.

Além disso, é conhecido por seus efeitos positivos na saúde cardiovascular, já que seu consumo regular pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol ruim (LDL) e melhorar a condição dos vasos sanguíneos.

Esses efeitos podem ser comparáveis, e até complementares, aos benefícios que o café oferece em termos de saúde cardiovascular, com mecanismos diferentes.

Existem plantas e preparações que são tradicionalmente ou popularmente conhecidas como "chá" que não pertencem ao gênero Camellia: chá de rocha, chá de rooibos, chá de camomila, chá de burra, chá de montanha, chá de tília, chá de hortelã, chá de hibisco, chá de verbena-limão, chá de alecrim, chá de sabugueiro, etc.

Essas plantas não contêm cafeína nem possuem propriedades estimulantes como o chá verdadeiro ( C. sinensis), embora sejam apreciadas por diversas propriedades medicinais ou pelo seu sabor em infusão.

Fim da luta, o vencedor é…

Não há vencedor! Uma xícara de café ou uma xícara de chá são ótimas opções. Como discutimos, ambos contêm cafeína em quantidades diferentes, o que influencia como eles afetam nossos níveis de energia e concentração.

Enquanto o café proporciona um impulso imediato e mais poderoso, o chá — especialmente o chá verde — oferece um impulso mais suave e duradouro, com benefícios adicionais à saúde graças aos seus antioxidantes e compostos exclusivos como a L-teanina.

Então, para quem busca uma alternativa menos intensa ao café ou quer aproveitar suas propriedades antioxidantes, o chá também pode ser uma excelente opção.

Veja também