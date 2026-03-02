A- A+

SAÚDE Café ou matcha: qual bebida dá mais energia? Ambas são opções muito procuradas para começar o dia

Ao abrir os olhos pela manhã, quase instintivamente, você se dirige à cozinha em busca daquela bebida essencial para começar o dia com energia. Para alguns, é uma xícara de café; para outros, um matcha latte, como os que estão cada vez mais populares nas redes sociais. Mas, além da tendência, o que realmente está por trás dessas bebidas?

“Uma dúvida frequente nas consultas é se é melhor começar o dia bebendo matcha ou café. Embora ambas as bebidas contenham cafeína, seus efeitos no corpo e na mente são muito diferentes”, afirma Adriana Viñas Ospino, nutricionista e professora da Universidade San Ignacio de Loyola, no Peru.

Por um lado, o café oferece uma ativação mais rápida, já que a cafeína é absorvida quase imediatamente pela corrente sanguínea, atingindo níveis máximos em pouco tempo. Basicamente, o efeito pode ser sentido em cerca de 15 a 30 minutos, com pico em 45 minutos.

“Isso causa estimulação direta do sistema nervoso central, aumentando a frequência cardíaca, a pressão arterial e a liberação de adrenalina. No entanto, essa energia intensa geralmente dura de 2 a 3 horas e, em muitas pessoas, pode ser seguida por uma queda abrupta”, explica Julia Zumpano, nutricionista da Cleveland Clinic.

O matcha, por outro lado, oferece um efeito mais suave, porém mais duradouro. Segundo a nutricionista Linda Flores, das Clínicas Médicas Sanitas, em Lima, Peru, embora contenha menos cafeína que o café, sua verdadeira vantagem reside na presença da L-teanina, um aminoácido natural que modula os efeitos. Essa combinação promove uma energia mais sustentada e equilibrada, sem picos ou quedas bruscas, que pode durar entre quatro e seis horas.

Essa resposta mais estável também se deve à forma como é absorvido: quando consumido em pó dissolvido em água, o matcha é liberado mais lentamente no organismo. Além disso, a L-teanina atravessa a barreira hematoencefálica e estimula a atividade das ondas cerebrais alfa, associadas a um estado de alerta relaxado.

Qual escolher?

O café costuma ser ideal para tarefas que exigem agilidade mental ou um impulso de energia. No entanto, essa estimulação nem sempre é sustentável. Como mencionado pelo especialista da Cleveland Clinic, embora possa melhorar o foco a curto prazo, também é mais provável que cause distração ou agitação com o tempo.

Viñas acrescenta que, por ser absorvido mais rapidamente e conter mais cafeína por porção, também pode causar nervosismo, ansiedade ou até palpitações, especialmente em pessoas sensíveis.

O matcha, por sua vez, promove um estado de alerta calmo, ideal para atividades que exigem concentração prolongada, sem a agitação que o café às vezes causa.

De acordo com Flores, essa sinergia entre L-teanina e cafeína demonstrou melhorar a atenção, a memória de trabalho e a velocidade de processamento, além de ajudar a reduzir o estresse, estabilizar a pressão arterial e neutralizar a hiperestimulação do sistema nervoso central.

Café e matcha podem ser consumidos no mesmo dia, sempre de forma estratégica e com moderação. Por exemplo, você pode começar o dia com uma xícara de café para um estímulo rápido e depois optar pelo matcha à tarde para manter o foco sem causar insônia ou outros efeitos adversos, acrescentou a nutricionista.

No entanto, é importante considerar a recomendação da Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) : a ingestão segura de cafeína para adultos saudáveis é de até 400 mg por dia , o que equivale aproximadamente a 3 ou 4 xícaras de café filtrado, dependendo do método de preparo. No caso do matcha, uma porção típica de 1 grama contém entre 30 e 35 mg de cafeína, portanto, o consumo de 1 a 2 xícaras por dia é considerado seguro para a maioria das pessoas.

Método de preparação

Para Linda Flores e Adriana Viñas, o método de preparo influencia significativamente a concentração de cafeína e compostos bioativos, o que, por sua vez, modifica os efeitos energéticos e o perfil de benefícios de cada bebida.

No caso do café, o café filtrado contém mais cafeína por xícara do que o expresso, mas, por ser diluído, seu efeito pode ser mais gradual. O expresso é mais concentrado, com um efeito mais intenso e rápido, porém de curta duração. O café cold brew, preparado a frio durante várias horas, pode conter o dobro ou mais de cafeína, mas é menos ácido e seu efeito estimulante costuma ser mais suave.

Em comparação com o matcha, quando preparado da forma tradicional, o café com leite é feito com folhas jovens e de alta qualidade, oferecendo uma quantidade maior de L-teanina e antioxidantes, proporcionando benefícios mentais e um efeito mais duradouro. Quando consumido como um latte , misturado com leite ou bebidas vegetais, sua concentração é diluída e sua absorção é retardada, modulando ainda mais o efeito da cafeína.

Precauções

Embora ambas as bebidas ofereçam benefícios para a saúde, Karen Velásquez Pérez, coordenadora de nutrição da Clínica Ricardo Palma, alertou que elas não são adequadas para todos. Por exemplo, pessoas com alta sensibilidade à cafeína podem apresentar insônia ou nervosismo mesmo com pequenas quantidades.

Quem sofre de gastrite ou refluxo gastroesofágico também deve evitar o café, pois ele pode intensificar o desconforto. O mesmo se aplica a pessoas com doenças cardiovasculares, cujo consumo pode precisar ser restringido dependendo do tipo e da gravidade da condição.

A nutricionista Giulianna Saldarriaga, da Clínica Internacional, enfatiza que pessoas com hipertensão não controlada, arritmias cardíacas, ansiedade generalizada ou insônia devem limitar ou evitar o consumo de bebidas com cafeína.

“É importante ter cautela especial com gestantes e pessoas que tomam medicamentos como anticoagulantes, já que o EGCG (um antioxidante presente no matcha) pode interferir no efeito desses medicamentos. Nesses casos, o melhor é consultar um médico ou nutricionista”, afirma.

Em todo caso, o especialista da Clínica Ricardo Palma esclareceu que não existe uma única opção ideal. Tudo depende do gosto pessoal, da tolerância individual à cafeína e do estado de saúde de cada pessoa.

“O importante é consumir ambas as bebidas com moderação, sem adição de açúcares, e não considerá-las parte da hidratação diária. Com essas recomendações, podemos desfrutar dessas bebidas deliciosas e muito benéficas”, conclui Velásquez Pérez.

