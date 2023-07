A- A+

SAÚDE Café Paliativo Especial: projeto reúne nomes importantes do cuidado paliativo na saúde do Brasil Esta edição acontece no dia 26 de julho, no auditório da Ferreira Costa, na Tamarineira, a partir das 16h

Enfrentar uma doença que exige tratamento prolongado e doloroso ou que, infelizmente, não tem cura, pode ser um desafio. Não só para quem recebe o diagnóstico, mas também para os amigos e familiares que acompanham de perto essa batalha. Uma forma de tentar melhorar essa jornada é optar pelos cuidados paliativos, que não são direcionados para a doença em si, mas ajudam a aliviar dores e efeitos colaterais dos tratamentos. Pensando nisso, o projeto Café Paliativo promove um encontro para debater esses cuidados na saúde com nomes importantes da área como Roberto Palmeira, representante do Instituto Rope e Alexandre Silva, líder do projeto Comunidade Compassiva.

O Instituto Rope existe há mais de seis anos no país e tem como objetivo realizar os sonhos de pessoas acometidas por doenças graves. São mais de 260 voluntários em todo o Brasil e parcerias firmadas com hospitais que buscam levar alegria para quem sofre na luta em busca da saúde. As realizações desses sonhos variam de viagem à uma cidade próxima, ou uma volta de helicóptero para conhecer um ponto turístico.

Já Alexandre Silva é enfermeiro, doutor na temática dos cuidados paliativos pela UFMG e em seu currículo está ser líder do projeto Comunidade Compassiva. A iniciativa reúne grupos de vizinhos em diversas comunidades ao redor do Brasil com o intuito de auxiliar as pessoas que vivem com doenças que ameaçam a vida, ajudando ainda os amigos e familiares na melhor forma de enfrentar esse desafio.

O encontro é promovido pelas influencers Isabela Azevedo e Maria Paula (que também é paciente) e pela médica obstetra Lilian Karine. Esta edição acontece no dia 26 de julho, no auditório da Ferreira Costa, na Tamarineira, a partir das 16h. A entrada custa R$ 30 com o objetivo de suprir os gastos para trazer esses nomes tão importantes no cuidado paliativo nacional.

Cuidados paliativos

O objetivo do projeto Café Paliativo é divulgar informações sobre o que são os cuidados paliativos, a quem eles se destinam e o quanto fazem a diferença não só na vida do paciente como também de todos os amigos e familiares. Essa alternativa não se resume apenas a uma doença, mas é aplicada a várias doenças graves e não só na fase final, mas desde o início do diagnóstico.

O termo paliativo vem de proteger, cuidar, diminuindo as perspectivas negativas acerca de doenças, melhorando a qualidade de vida tanto de quem vive, quanto de quem acompanha a trajetória de alguém, como é o caso das crianças, que precisam de acompanhamento familiar e ainda mais atenção quando se tratam de alguma doença, seja ela crônica ou não. “É muito importante adotar essa abordagem, um tema que ainda suscita dúvidas e estamos felizes em abrir o espaço para as pessoas entenderem mais a importância do assunto”, relatou Isabela.

A assistência dada também é um ponto importante abordado pelo Café Paliativo. “Diz- se muito que no Brasil se dorme mal. Sem o manejo da dor e intubadas na UTI, quando esse processo poderia ser feito de maneira diferente. A ideia é realizar cada vez mais eventos para que essas informações se multipliquem”, finaliza.

Serviço

Café Paliativo Especial

Data: 26 de julho de 2023 (quarta-feira)

Hora: a partir das 16

Local: Auditório da Ferreira Costa - Tamarineira

Ingressos pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/cafe-paliativo-especial/2029652

Valor: R$ 30





