Notícias Café pode proteger pessoas contra batimentos cardíacos irregulares, diz estudo Resultados contradizem a crença comum de que pessoas com fibrilação atrial devem evitar o consumo da bebida

Durante anos, as pessoas foram levadas a acreditar na crença de que o consumo de café por medo de que a cafeína pudesse provocar palpitações e acelerar o coração. Porém, um novo estudo indica que a bebida pode ter, na verdade, o efeito oposto.

A pesquisa feita pela Universidade da Califórnia em San Francisco, nos Estados Unidos, e pela Universidade de Adelaide, na Austrália, traz a informação de que o consumo de uma xícara de café por dia reduziu a fibrilação atrial em 39%.

O estudo, chamado de Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation? (no português, “Eliminar o café evita a fibrilação atrial?”), recrutou 200 pacientes consumidores de café com fibrilação atrial persistente ou uma condição relacionada chamada flutter atrial, juntamente com histórico de fibrilação atrial. Eles foram submetidos à aplicação de um único choque elétrico — cardioversão elétrica — de forma a restaurar o ritmo cardíaco normal.

Com isso, os participantes foram aleatoriamente designados para consumir pelo menos uma xícara de café com cafeína ou um expresso por dia, ou para se abster de café e outros produtos que contenham cafeína durante seis meses. Ao final do período, os pesquisadores observaram que o grupo que manteve o consumo apresentou uma incidência menor de episódios irregulares de batimentos cardíacos, cerca de 17% a menos em comparação com o grupo que evitou a cafeína.

A pesquisa, liderada pelo médico cardiologista e professor especialista em pesquisa de Fibrilação Atrial, Gregory Marcus, diz que o consumo do café e de ingredientes dele pode ter propriedades anti-inflamatórias que diminuem o risco de complicações cardíacas.

“O café aumenta a atividade física, que comprovadamente reduz a fibrilação atrial. A cafeína também é diurética, o que pode potencialmente reduzir a pressão arterial e, consequentemente, diminuir o risco de fibrilação atrial. Vários outros ingredientes do café também possuem propriedades anti-inflamatórias que podem ter efeitos positivos”, diz o médico no comunicado.

Além dos efeitos anti-inflamatórios, os pesquisadores especularam que o consumo de café também pode reduzir o risco de fibrilação atrial simplesmente por fazer com que as pessoas consumam menos bebidas não saudáveis. Inclusive, entre os que tomaram a bebida, foi apresentado um risco 39% menor de episódios relacionados à fibrilação atrial.



O estudo vem em um momento no qual a fibrilação atrial é diagnosticada em mais de 10 milhões de adultos nos EUA — 1 em cada 3 pessoas, acompanhando problemas como a obesidade e o envelhecimento da população. Tanto que, para o estudo ser bem apurado, foram usadas ferramentas, como eletrocardiogramas feitos em consultórios médicos e monitores, para determinar os momentos em que participantes apresentavam ou não batimentos cardíacos irregulares.

Christopher X. Wong, PhD, da UCSF, da Universidade de Adelaide e do Royal Adelaide Hospital, diz que os resultados foram surpreendentes, além de que o café é seguro e traz proteção a quem sofre de problemas relacionados ao coração.

“Os médicos sempre recomendaram que pacientes com fibrilação atrial problemática minimizassem o consumo de café, mas este estudo sugere que o café não só é seguro como provavelmente tem um efeito protetor”, escreveu Wong no comunicado.

