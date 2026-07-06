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Estudo Café tem relação com a calvície, como sugerem posts nas redes sociais? Segundo as mensagens, a indústria teria passado a utilizar "produtos químicos tóxicos" autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A alegação, no entanto, não tem qualquer comprovação

Uma informação falsa que circula nas redes sociais tem levantado dúvidas sobre uma das bebidas mais consumidas pelos brasileiros. As publicações afirmam que uma suposta mudança na fórmula do café vendido no País em 2026 teria levado ao aumento de casos de calvície.

Segundo as mensagens, a indústria teria passado a utilizar "produtos químicos tóxicos" autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A alegação, no entanto, não tem qualquer comprovação.

A Anvisa esclarece que a informação é falsa. Em nota, a agência afirma que não houve mudanças na composição do café comercializado no Brasil nem alterações nas regras que definem quais ingredientes podem ser utilizados na produção da bebida.

O que diz a Anvisa

De acordo com a Anvisa, continua em vigor a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 716/2022, que estabelece os requisitos sanitários, os padrões de qualidade e a composição do café vendido no País.

A norma também não sofreu alterações em relação aos aditivos permitidos. Atualmente, apenas quatro tipos podem ser utilizados: três acidulantes, que aumentam a acidez ou conferem sabor ácido, e um aromatizante natural ou idêntico ao natural, empregado para intensificar o aroma e o sabor.

A agência informa ainda que mantém um painel público para consulta dos aditivos autorizados em alimentos comercializados no Brasil.

Os reais impactos do café

Estudos recentes têm associado o consumo moderado de café a diferentes benefícios para a saúde. Pesquisas apontam que quem consome entre uma e três xícaras por dia pode ter maior chance de envelhecer com boa saúde, enquanto outros estudos relacionam o hábito à redução do risco de doenças cardiovasculares.

Os especialistas ressaltam, no entanto, que esses resultados não significam que o café, por si só, tenha capacidade de prevenir doenças. Os benefícios estão associados ao consumo moderado, dentro de um estilo de vida saudável, e podem ser comprometidos pelo excesso de açúcar ou pela ingestão exagerada da bebida.

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