A- A+

ESTUDO Cafeína ajuda a restaurar a função da memória após uma noite de sono mal dormida, comprova estudo Descoberta pode inspirar estratégias futuras para lidar com o comprometimento cognitivo

Pesquisadores da Escola de Medicina Yong Loo Lin, da Universidade Nacional de Singapura (NUS Medicine), demonstraram que a cafeína pode restaurar a memória social prejudicada pela privação de sono.

Publicado na revista científica Neuropsychopharmacology, o estudo oferece insights sobre o efeito da cafeína na função cognitiva e na memória.

Frequentemente, achamos que a privação de sono é um simples cansaço. Mas o novo estudo revela algo muito mais preciso. A perda de sono interrompe circuitos específicos de memória no cérebro, e a cafeína pode ser capaz de reparar esse dano.

"A privação de sono não apenas causa cansaço. Ela interrompe seletivamente circuitos importantes da memória", diz Lik-Wei Wong, primeiro autor do estudo, em comunicado.

Descobrimos que a cafeína pode reverter essas interrupções tanto no nível molecular quanto no comportamental. Sua capacidade de fazer isso sugere que os benefícios da cafeína podem ir além de simplesmente nos ajudar a ficar acordados."

O estudo investigou os efeitos da privação de sono na região CA2 do hipocampo. O hipocampo desempenha um papel essencial nos processos de memória e aprendizagem, e sua região CA2 contribui significativamente para a formação da memória social, que nos permite reconhecer e diferenciar indivíduos familiares, como pessoas que já encontramos antes. A área também recebe sinais ligados à regulação do ciclo sono-vigília.

Em seus estudos de laboratório, os pesquisadores induziram cinco horas de privação de sono em camundongos e, em seguida, forneceram cafeína misturada à água potável para consumo irrestrito por sete dias. A cafeína é conhecida por seu efeito estimulante. Em nível molecular, ela bloqueia as vias de sinalização do receptor de adenosina que se acumulam durante a vigília e diminuem a atividade cerebral.

Registros eletrofisiológicos foram posteriormente realizados em amostras do hipocampo para medir a plasticidade sináptica, que se refere à capacidade do cérebro de fortalecer ou enfraquecer as conexões entre as células nervosas com base na experiência e no aprendizado. Os resultados revelaram que a privação de sono interrompeu a manutenção da plasticidade sináptica, enfraquecendo a comunicação entre os neurônios na região CA2 do hipocampo.

Observou-se uma capacidade reduzida de fortalecimento sináptico no cérebro, juntamente com déficits claros na memória de reconhecimento social. No geral, a perda de sono interrompeu tanto a função neural quanto o comportamento de maneira direcionada e específica para cada circuito.

No entanto, os pesquisadores descobriram que a ingestão de cafeína antes da privação de sono levou a uma recuperação da comunicação sináptica na região CA2 e a plasticidade retornou aos níveis normais. Especificamente, os déficits de memória social foram revertidos e os efeitos da cafeína foram específicos da via, restaurando seletivamente o circuito cerebral interrompido, em vez de aumentar globalmente a atividade neural.

Isso significa que o grupo de controle, que não foi privado de sono, não apresentou sinais de superestimulação, apesar da exposição à cafeína.

"Nossas descobertas posicionam a região CA2 como um centro crítico que liga o sono à memória social. Esta pesquisa aprimora nossa compreensão dos mecanismos biológicos subjacentes ao declínio cognitivo relacionado ao sono. Isso pode orientar abordagens futuras para preservar o desempenho cognitivo", diz Sreedharan Sajikumar, líder do estudo e professor associado do Departamento de Fisiologia e do Programa de Pesquisa Translacional em Longevidade Saudável da Faculdade de Medicina da NUS.

O estudo destaca o papel fundamental do sono no suporte à cognição e à memória saudáveis. Ao demonstrar que a cafeína pode restaurar vias neurais seletivas prejudicadas pela privação de sono, o estudo fortalece as perspectivas sobre potenciais terapias moleculares direcionadas para condições cognitivas. Com base nessas descobertas, os pesquisadores pretendem examinar mais a fundo o efeito da cafeína na consolidação e recuperação da memória, bem como empregar manipulações de circuitos direcionadas para explorar a causalidade com as vias neurais.

Veja também