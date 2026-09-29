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SAÚDE Cafeína antes do exercício melhora o desempenho em sprints repetidos por pelo menos 3,5 horas Composto também ajudou a diminuiu a percepção de esforço e a dor muscular nas pernas

A cafeína é usada como um suplemento para melhorar o desempenho no esporte. Apesar dos benefícios comprovados, ainda não está claro por quanto tempo isso permanece no corpo e como as respostas fisiológicas se alteram ao longo desse período, mas um estudo realizado pela Universidade de Tsukuba, no Japão, pode ter essa resposta.

Os pesquisadores analisaram 12 adultos jovens saudáveis que consumiram 5,5 mg de cafeína por quilograma de massa corporal, enquanto um grupo de controle ingeriu placebo, 60 minutos antes do exercício. Os participantes realizaram então testes repetidos de sprints em ciclismo ao longo de 3,5 horas.

As medições fisiológicas incluíram as concentrações plasmáticas de cafeína e noradrenalina, as respostas cardiovasculares e respiratórias, o fluxo sanguíneo cerebral e as avaliações das respostas perceptivas.

Como resultado, a cafeína aumentou tanto a potência média quanto a potência máxima nos sprints (acelerações em velocidade máxima, esforço total ou supra máximo, mantidas por curtos períodos ou distâncias reduzidas), com benefícios de desempenho notáveis por pelo menos 3,5 horas após a ingestão.





Além disso, a substância aumentou as concentrações plasmáticas de noradrenalina após exercícios de alta intensidade e diminuiu a percepção de esforço e a dor muscular nas pernas. A cafeína alterou as respostas cardiovasculares e respiratórias e reduziu a velocidade do fluxo sanguíneo na artéria cerebral média, um índice comum do fluxo sanguíneo cerebral.

A pesquisa, publicada na revista Medicine & Science in Sports & Exercise, mostra que uma única dose de cafeína antes do exercício pode manter seus efeitos de melhora de desempenho por várias horas durante exercícios intermitentes prolongados.

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