SAÚDE Cafeína faz mal? Entenda os riscos e benefícios do composto A principal forma de consumir cafeína é no café, mas ela também está presente em chás, refrigerantes e até mesmo alimentos

A cafeína é um estimulante natural ingerido diariamente pela maioria dos brasileiros na forma de café. Ela também está presente em alguns tipos de chá e refrigerantes. Há ainda quem opte por versões mais concentradas do composto, como nas cápsulas de cafeína ou nas bebidas energéticas. Não é à toa que a cafeína é o composto psicoativo mais utilizado no mundo. Mas, afinal, cafeína faz mal?

Depende. De acordo com informações da American Heart Association News, evidências científicas mostram que a cafeína pode fazer bem e mal. Em doses moderadas – até duas xícaras de café de 240 ml – a cafeína pode deixar as pessoas menos cansadas e mais alertas. Alguns estudos sugerem que ela pode reduzir o apetite e diminuir o risco de depressão. Há também trabalhos que apontam para redução no risco de doenças cardiovasculares, neurológicas e até mesmo câncer.





Mas doses altas – 12 xícaras ou mais – podem fazer as pessoas se sentirem ansiosas, aumentar a pressão arterial e levar a palpitações cardíacas e problemas para dormir. Para pessoas que consomem cafeína regularmente, interromper o consumo abruptamente pode levar a sintomas de abstinência, como dores de cabeça, fadiga e humor deprimido.

A FDA, agência que regula medicamentos e alimentos nos EUA, até 400 miligramas de cafeína por dia – o equivalente a quatro ou cinco xícaras de café – é considerado seguro para adultos saudáveis. Uma xícara de 240 ml de chá verde ou preto tem 30-50 mg de cafeína. Bebidas energéticas podem conter 40-250 mg para cada 240 ml onças, e uma lata de 350 ml de refrigerante com cafeína contém 30-40 mg.

No entanto, a quantidade de cafeína que causa efeitos desconfortáveis pode variar de acordo com cada pessoa. Uma quantidade moderada de cafeína para uma pessoa pode parecer uma dose alta para outra. Isso ocorre porque algumas pessoas metabolizam a cafeína mais rápido do que outras. Fatores como o peso de alguém e quais medicamentos tomam também podem desempenhar um papel.

Se você tem problemas para dormir, apresenta ritmos cardíacos anormais, ansiedade ou aumento de pressão, especialistas recomendam analisar qual papel a cafeína pode estar desempenhando nesses sintomas.

"Eu geralmente aconselho que é razoável para pacientes incomodados por problemas para dormir ou com palpitações experimentarem seu consumo de cafeína. Tire um tempo da cafeína para ver se faz diferença.", orienta Greg Marcus, chefe associado de cardiologia para pesquisa e professor de medicina na Universidade da Califórnia, em São Francisco.

