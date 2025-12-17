A- A+

TREND Caffè latte cebolinha: sabor incomum viraliza no TikTok e Instagram; conheça A receita diferente, originada na China, chamou a atenção dos usuários da plataforma de vídeos

O café é uma das bebidas mais famosas em todo o mundo. E como consequência, ele se torna uma base para todo tipo de experimentação com ingredientes extras. Um vídeo que viralizou na plataforma de vídeos TikTok e no Instagram mostra uma receita que inclui cebolinha caffè latte (café com leite e espuma de leite).

Segundo o criador de conteúdo Golden Brown Coffee, a ideia provém de uma nova tendência que se tornou popular entre os jovens da China.

"Esta é uma bebida viral que veio direto da China. Então, é claro, eu tenho que prová-la", diz o homem, no vídeo que já acumula um milhão de visualizações.

Na preparação, ele utiliza um caffè latte com gelo e corta a cebolinha em pequenos pedaços. Em seguida, adiciona o vegetal diretamente à bebida.

"Não consigo nem fingir nenhuma qualidade redentora. Isso é horrível", conclui.

