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RESGATE Cágado é resgatado na BR-408, em São Lourenço da Mata, após ser atropelado Animal foi encontrado nas proximidades da Arena Pernambuco com fraturas no casco

Um cágado-de-barbicha foi resgatado por policiais rodoviários federais na BR-408, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), após ser atropelado.

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) capturaram o animal nas proximidades da Arena de Pernambuco, com fraturas no casco e ferimentos.

Após o resgate, o cágado foi encaminhado para a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), onde deverá receber cuidados. O caso aconteceu no domingo (6) e foi divulgado nesta quarta-feira (9) pela corporação.

De acordo com a PRF, após o processo de recuperação, o cágado-de-barbicha deverá ser devolvido à natureza.

Espécie

Cágado-de-barbicha, ou cágado-de-ferradura-comum, como também é conhecido, é uma espécie de réptil semiaquatíco de água doce muito comum na América do Sul.

De acordo com o Portal de Zoologia de Pernambuco, projeto de extensão da Universidade de Pernambuco (UPE), esses animais vivem em riachos, rios e lagos, inclusive em espaços urbanos.

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