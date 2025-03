A- A+

Saúde CagriSema: remédio de nova geração reduz 15,7% do peso, diz fabricante do Ozempic Eficácia do novo medicamento se mostrou superior à do Wegovy, mas não à do Mounjaro, fármaco para obesidade produzido pela Eli Lilly

A Novo Nordisk, farmacêutica dinamarquesa que produz Ozempic, anunciou nesta segunda-feira (10) que o CagriSema, um novo medicamento para obesidade, promoveu uma perda de peso de 13,7% após 68 semanas, independentemente da adesão ao tratamento.

Entre aqueles que aderiram corretamente ao tratamento, a perda de peso no mesmo período foi superior a 15,7%.

Essa perda de peso mostra que o CagriSema, que é uma combinação de dois compostos, a cagrilintida 2,4 mg e semaglutida 2,4 mg, é mais eficaz que o Wegovy (semaglutida 2,4 mg) para a perda de peso, mas bastante semelhante ao seu principal concorrente, o Mounjaro, da Eli Lilly, o que foi visto como abaixo do esperado pelo mercado e fez com que as ações da empresa caíssem.

Apesar da decepção do mercado, Martin Holst Lange, vice-presidente executivo de Desenvolvimento da Novo Nordisk, afirmou em comunicado que os resultados "confirmaram a eficácia superior do CagriSema em pessoas com sobrepeso ou obesidade e diabetes tipo 2".

O estudo REDEFINE 2 incluiu 1.206 pessoas com obesidade ou sobrepeso e diabetes tipo 2 e um peso corporal médio basal de 102 kg.

Ao avaliar os efeitos do tratamento, se todas as pessoas aderiram ao tratamento, as pessoas tratadas com CagriSema alcançaram uma perda de peso superior de 15,7% após 68 semanas em comparação com 3,1% com placebo.

Ao avaliar os participantes independente da adesão ao tratamento, as pessoas tratadas com CagriSema alcançaram uma perda de peso superior de 13,7% em comparação com 3,4% com placebo.

O estudo foi baseado em um protocolo flexível, permitindo que os pacientes modificassem sua dosagem ao longo do estudo. Após 68 semanas, 61,9% dos pacientes tratados com CagriSema estavam na dose mais alta.

As duas moléculas combinadas no CagriSema induzem a perda de peso reduzindo a fome, aumentando a sensação de saciedade e, assim, ajudando as pessoas a comer menos e reduzir sua ingestão de calorias.

Os eventos adversos mais comuns com o novo medicamento, que também é administrado via injeção semanal, foram gastrointestinais, e a grande maioria foi leve a moderada e diminuiu ao longo do tempo.

A Novo Nordisk espera entrar com o pedido de aprovação do novo medicamento no primeiro trimestre de 2026.

