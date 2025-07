Cai apoio dos EUA às deportações de Trump, segundo pesquisas

A- A+

Pesquisas publicadas neste domingo (20) indicam queda no apoio dos americanos às medidas duras do presidente Donald Trump contra a imigração irregular, no momento em que o republicano completa seis meses de seu retorno à presidência.

Trump venceu as eleições do ano passado em parte com a promessa de lançar uma campanha histórica de deportações, chegando a chamar imigrantes em situação irregular de "selvagens" e "animais".

Levantamentos de opinião da CNN e da CBS mostram que o presidente perdeu o apoio da maioria da população em relação à sua política migratória.

Segundo a CNN, 55% dos entrevistados acreditam que as operações de detenção — frequentemente vistas online em vídeos virais mostrando agentes mascarados e sem identificação prendendo pessoas nas ruas — foram longe demais. Esse número representa um aumento de 10 pontos percentuais em relação a uma pesquisa semelhante realizada em fevereiro, um mês após Trump reassumir o cargo.

A mesma pesquisa mostra que 57% são contra a construção de centros de detenção em massa, e apenas 26% aprovam a medida.

Já o levantamento da CBS revela que 56% dos americanos acreditam que o governo Trump está mirando migrantes que não representam ameaça à segurança pública, ante 47% no mês anterior.

A aprovação das políticas migratórias caiu para 49%, segundo a CBS, frente a 54% no mês passado e 59% em fevereiro.

Apesar disso, o apoio dentro do Partido Republicano segue praticamente unânime: 91% dos republicanos dizem apoiar as deportações. Entre os independentes, a rejeição é de 59%, e entre os democratas, chega a 86%.

Trump, que voltou à Casa Branca em janeiro após seu primeiro mandato entre 2017 e 2021, celebrou os primeiros seis meses da nova gestão com uma visita ao seu clube de golfe na Virgínia, próximo a Washington. Ele classificou esse período como “um dos mais importantes de qualquer presidência”.

“Seis meses não é muito tempo para ter ressuscitado completamente um país importante”, escreveu em sua plataforma Truth Social. “Há um ano, nosso país estava MORTO, sem quase nenhuma esperança de ressurreição”, disse, acrescentando que agora os Estados Unidos são o “país mais respeitado do mundo”.

De acordo com a pesquisa da CBS, o índice geral de aprovação de Trump também caiu: apenas 42% aprovam sua gestão atualmente, ante 53% em fevereiro.

