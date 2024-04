Caipira, branco, orgânico ou de galinhas livres: qual o ovo mais saudável?

A- A+

Rico em proteínas e vitaminas, o ovo é um alimento muito nutritivo que garante saciedade, ajuda na formação dos músculos, protege os olhos e ainda favorece o funcionamento cerebral.



Estima-se que cada unidade contenha aproximadamente 70 calorias, além de ser fonte de vários nutrientes necessários para o corpo humano, como proteína, minerais, vitaminas, aminoácidos, antioxidantes e gorduras saudáveis.

O ovo é um dos alimentos preferidos do brasileiro, podendo ser escolhido entre pelo menos quatro tipos: caipira, de granja, de galinhas livres e orgânico. Mas existe um que seja mais saudável?

Primeiro vamos falar sobre cada um deles. Segundo especialistas, os critérios de produção das aves — como alimentação, manejo e higiene — é que definem a designação do tipo de ovo. Por exemplo:

Ovo caipira: as galinhas podem ser confinadas em gaiolas, entretanto, é obrigatório ter pelo menos 3 metros quadrados de pasto para cada ave. Além disso, para ser considerado ovo caipira, as galinhas devem ser alimentadas com dietas exclusivamente de origem vegetal, sem pigmentos artificiais na ração.

Ovo orgânico: eles devem ser produzidos em um sistema de manejo equilibrado, que respeite a sustentabilidade do solo e de todos os recursos naturais envolvidos. As galinhas devem se alimentar somente de ingredientes cultivados sem agrotóxicos, fertilizantes e transgênicos. As aves devem ter espaço para se movimentar livremente e não podem ser medicadas com antibióticos ou remédios que estimulem o crescimento do animal.

Ovo de galinha livre: as aves, neste caso, ficam soltas podendo botar ovos nos locais que elas escolherem, bem como ciscar e empoleirar. A ideia é que elas tenham um comportamento mais instintivo e mais próximo do natural possível.

Ovo de granja: para que as galinhas tenham maior produtividade, técnicas específicas de controle de ambiente, dieta e iluminação artificial são aplicadas na criação. A alimentação é feita basicamente com ração balanceada. Em alguns casos, o bico dos animais é cortado, para que não machuquem outras aves.

Segundo a nutricionista e colunista do Globo, Priscilla Primi, não há uma diferença nutricional muito significativa entre os quatro tipos de ovos. Segundo ela, o que vai influenciar na quantidade de proteína, gordura, vitaminas e minerais é a qualidade da ração.

— As galinhas geralmente ciscam e comem milho que é um alimento rico em carotenoide, responsável pela pigmentação amarela mais escura na gema, quase laranja. Mas nas granjas, eles usam rações com outros tipos de substratos — explica.





A especialista diz ainda que alguns tipos de ovos caipiras, orgânicos e de granja sofrem enriquecimento de ômega 3 e vitamina E por meio de rações fortificadas dadas às aves, que acabam botando ovos ricos nessas substâncias que fazem bem à saúde.

O nutricionista e especialista em emagrecimento Thiago Monteiro desmistifica um dos mitos propagados sobre a cor dos ovos.

— Muitas pessoas pensam que a cor da casca dos ovos indica diferenças nutricionais, o que não é verdade. O ovo vermelho não leva vantagem sobre o branco no aspecto nutricional, a diferença da cor, se dá pela ração que as galinhas comem e pela raça delas — afirma.

Há ainda os ovos light, com quantidades reduzidas de colesterol, característica obtida por meio de mudanças na alimentação das aves. Todos esses produtos têm preços mais elevados, porém, os especialistas garantem que não há diferenças significativas entre eles quando o assunto é nutrição.

