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SAÚDE Caíque Verli: entenda a possível causa da morte do repórter da TV Gazeta Caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo

O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, morreu aos 33 anos em Vitória, no Espírito Santo. A principal linha de investigação da Polícia Civil do Espírito Santo é que a possível causa da morte do jornalista foi uma crise convulsiva. No entanto, o motivo do óbito somente será confirmado após exames de perícia.

Caíque sofria de convulsões, iniciou tratamento medicamentoso e havia procurado ajuda médica para descobrir a origem das crises convulsivas que sofria.

O que é uma convulsão?

De acordo com informações do Einstein Hospital Israelita, a convulsão é um episódio ocasionado por uma excitação anormal do cérebro. Ela é considerada um sintoma de uma condição adjacente. Durante esse tipo de crise, que costuma durar de um a dois minutos, é comum que o indivíduo apresente perda de consciência e espasmos dos membros.

O auxílio nesse momento é de extrema importância, visto que durante o processo convulsivo há o risco de lesões em decorrência da perda brusca do nível de consciência e queda desprotegida ao chão, gerando ferimentos e até mesmo fraturas, segundo o Instituto de Neurologia Integrada de São Paulo.

Como ajudar uma pessoa em convulsão?

Para poder ajudar, primeiro é necessário identificar uma crise convulsiva. De acordo com o Ministério da Saúde, os principais sintomas são:

Espamos incontroláveis;

Lábios azulados;

Olhos virados para cima;

Inconsciência;

Salivação abundante.

A pasta também explica como agir:

Coloque a pessoa deitada de costas, em lugar confortável, retirando de perto objetos com que ela possa se machucar, como pulseiras, relógios, óculos;

Introduza um pedaço de pano ou um lenço entre os dentes para evitar mordidas na língua;

Levante o queixo para facilitar a passagem de ar;

Afrouxe as roupas;

Caso a pessoa esteja babando, mantenha-a deitada com a cabeça voltada para o lado, evitando que ela se sufoque com a própria saliva;

Quando a crise passar, deixe a pessoa descansar;

Verifique se existe pulseira, medalha ou outra identificação médica de emergência que possa sugerir a causa da convulsão;

Nunca segure a pessoa (deixe-a debater-se);

Não dê tapas;

Não jogue água sobre ela.

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