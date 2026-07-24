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SAÚDE

Caíque Verli: entenda a possível causa da morte do repórter da TV Gazeta

Caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo

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O jornalista Caíque Verli foi encontrado morto no Espírito SantoO jornalista Caíque Verli foi encontrado morto no Espírito Santo - Foto: Redes Sociais / Reprodução

O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, morreu aos 33 anos em Vitória, no Espírito Santo. A principal linha de investigação da Polícia Civil do Espírito Santo é que a possível causa da morte do jornalista foi uma crise convulsiva. No entanto, o motivo do óbito somente será confirmado após exames de perícia.

Caíque sofria de convulsões, iniciou tratamento medicamentoso e havia procurado ajuda médica para descobrir a origem das crises convulsivas que sofria.

O que é uma convulsão?
De acordo com informações do Einstein Hospital Israelita, a convulsão é um episódio ocasionado por uma excitação anormal do cérebro. Ela é considerada um sintoma de uma condição adjacente. Durante esse tipo de crise, que costuma durar de um a dois minutos, é comum que o indivíduo apresente perda de consciência e espasmos dos membros.

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O auxílio nesse momento é de extrema importância, visto que durante o processo convulsivo há o risco de lesões em decorrência da perda brusca do nível de consciência e queda desprotegida ao chão, gerando ferimentos e até mesmo fraturas, segundo o Instituto de Neurologia Integrada de São Paulo.

Como ajudar uma pessoa em convulsão?
Para poder ajudar, primeiro é necessário identificar uma crise convulsiva. De acordo com o Ministério da Saúde, os principais sintomas são:

A pasta também explica como agir:

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