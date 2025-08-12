A- A+

Transformação CAIS 2025 inicia aceleração de 75 projetos de impacto social em comunidades do Recife Aula inaugural do Programa de Qualificação de Iniciativas Sociais ocorreu na noite de segunda-feira (11), no Novotel Marina Recife, no bairro de São José

A aula inaugural do Programa de Qualificação de Iniciativas Sociais (CAIS 2025) aconteceu na noite dessa segunda-feira (11) no Novotel Marina Recife, no Bairro de São José, área central do Recife.

O evento, que marca o início do programa e é promovido pela Associação Incubadora Porto Social, chega a sua oitava edição e vai acelerar 75 projetos com impacto social positivo em comunidades e territórios da capital pernambucana.

João Campos, prefeito do Recife, participou da aula inaugural do Programa de Qualificação de Iniciativas Sociais (CAIS 2025). Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Quem esteve presente no evento foi o prefeito do Recife, João Campos. De acordo com ele, o investimento do CAIS será de R$ 1 milhão, o que contribuirá para que os projetos tenham um alcance maior e possam transformar a realidade de locais do município.

“Estamos num mundo sedento por pessoas que possam fazer o bem. São 75 projetos de impacto social que a Prefeitura, por meio do CAIS, vai potencializar com R$ 1 milhão de investimento. Aceleraremos esses negócios sociais para que eles ampliem seu alcance e contribuam para melhorar o Recife todos os dias, cuidando da nossa gente”, afirmou João Campos.

Este ano, o programa contou com mais de 250 inscrições. Os escolhidos terão uma qualificação de seis meses, com workshops, palestras, oficinas e atividades de mentoria.

As atividades vão acontecer tanto presencialmente, com ações na Casa Zero, que fica localizada no Bairro do Recife, quanto na modalidade online.

Desde a criação do CAIS, mais de 300 iniciativas já foram qualificadas. A realização é fruto de uma parceria entre a Prefeitura do Recife e instituições que integram a Rede Muda Mundo, além de contar com o apoio de mentores e especialistas de diversas áreas.





