Cais de Santa Rita recebe campanha de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes

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Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que ocorreu na última segunda-feira (18), a Secretaria da Criança e da Juventude de Pernambuco (SCJ-PE) vem realizando uma série de ações educativas para conscientizar a população sobre a importância da denúncia da violência sexual contra crianças e adolescentes.



O Terminal de Cais de Santa Rita, no bairro de São José, na área central do Recife, recebeu a atividade na manhã desta quinta-feira (21) com a presença de equipes da SCJ-PE, que entregaram materiais informativos e orientaram as pessoas sobre o tema.



Além disso, os principais canais de denúncia como o Disque 100 foram apresentados para a população utilizar em caso de necessidade.

De acordo com Sylas Freitas, secretário-executivo da Criança e da Juventude de Pernambuco, a ação anual visa conscientizar as pessoas sobre a campanha.



"É uma ação que a gente faz todo ano, ao longo de todo ano, mas nesse momento a gente foca no 18 de maio, que é uma ação do Governo do Estado, através da Secretaria da Criança e Juventude, que visa conscientizar e fazer essas campanhas locais, seja no aeroporto, seja no terminal rodoviário, ao longo de todo o Estado, com diversos parceiros, para a gente poder conscientizar as pessoas."

Sylas Freitas, secretário-executivo da Criança e da Juventude de Pernambuco. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

"É uma ação micro, mas que visa a conscientização porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas simples sobre como é que funciona, onde pode denunciar e a gente diz a importância de ligar para o número 100, procurar o conselho de tutelar, ou ligar para a polícia, caso veja alguma violação de direitos de criança ou adolescente, especialmente no sentido de exploração e violência sexual."



Para o casal Raimundo e Maria José Vilar, é importante que a temática seja amplamente discutida para que as crianças possam ser mais protegidas pelo Estado.



"Existem muitos relatos, principalmente de pessoas da família. Eu já trabalhei com crianças e adolescentes, e a maioria deles chegavam por causa de acolhimento, às vezes por abuso de famílias próximas, principalmente dos patriarcas", lembrou Raimundo.

Raimundo e Maria José Vilar receberam os materiais informativos da Secretaria da Criança e da Juventude de Pernambuco em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A campanha vem sendo realizada em espaços estratégicos para alcançar moradores, turistas e trabalhadores que circulam diariamente em locais como terminais de ônibus, estações do Metrô do Recife e o Aeroporto do Recife desde a última sexta-feira (15).

A programação teve início no bairro da Boa Vista, e segue ao longo da semana com equipes da SCJ mobilizadas em diferentes pontos da cidade. As atividades se encerram nesta sexta-feira (22), no Bairro do Recife.

Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Cuidado redobrado

O trabalho de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes segue durante todo o ano. Em casos de datas comemorativas, como o São João, o cuidado deve ser redobrado.



Por essa razão, a SCJ-PE vai intensificar as ações durante o período das festas juninas em prol da defesa dos menores, já que os casos costumam aumentar nesta época do ano.



"A gente vai fazer outras ações agora no São João porque a gente sabe que, infelizmente, muitas festas, há o aumento de violações no sentido de exploração sexual, então a gente tem focado muito no turismo e nessas festas, como o São João agora, a gente vai fazer uma ação nas aberturas, e durante todo o mês de junho, focando na conscientização para que as pessoas denunciem", explicou Sylas Freitas.



Como denunciar violações contra crianças e adolescentes em Pernambuco

A campanha reforça a importância dos canais de denúncia, como o Disque 100, o 190 da Polícia Militar, o WhatsApp da Ouvidoria da SCJ-PE no número (81) 98494-1767, e entrar em contato com os Conselhos Tutelares e delegacias.



O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) também está disponível pelo telefone (81) 3182-7000, assim como o Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente (CEDCA), que está localizado na Rua Barão de São Borja, 256, na Boa Vista, no Centro do Recife.



O CEDCA disponibiliza o número (81) 3184-7000 para contato.

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