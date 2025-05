A- A+

Meio-ambiente Recife: Cais do Sertão recebe primeira edição do Festival Clima de Mudança Evento faz parte da programação da 19ª Conferência Internacional sobre Adaptação Comunitária às Mudanças Climáticas, mobilização global que acontece, pela primeira vez, na América Latina

O Museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, recebe, no próximo dia 14 de maio, o Festival Clima de Mudança, evento que convida o público a imaginar soluções reais para a crise climática a partir da perspectiva dos impactos do clima na luta por moradia digna.

O evento acontece no vão livre do centro cultural, a partir das 16h. A programação é gratuita e aberta ao público.





O festival, organizado pela ONG Habitat para a Humanidade Brasil e pelo Centro Sabiá, integra a programação da 19ª edição da Conferência Internacional sobre Adaptação Comunitária às Mudanças Climáticas (CBA), mobilização liderada por organizações da sociedade civil em países do Sul Global para fortalecer a voz dos povos e comunidades mais impactadas pela crise climática.

O evento contará com uma feira da sociobiodiversidade, para comercialização de produtos locais, apresentações culturais, rodas de conversa e uma exposição, além de uma rede de parceiros locais, com coordenação do comitê local.

A proposta do festival é ocupar o espaço público com soluções que já estão sendo construídas por comunidades e coletivos em seus territórios, através da cultura, da economia criativa e dos saberes tradicionais.

"A justiça climática só será possível se garantirmos direito à cidade, à moradia digna e ao fortalecimento de economias e culturas locais. O Festival Clima de Mudança é uma convocação para lembrar que a crise climática não se resolve apenas com acordos globais, mas, também, com ação popular, articulação local e ocupação coletiva dos espaços", destacou Raquel Ludermir, Gerente de Incidência Política da ONG Habitat Brasil.

"A adaptação climática só será verdadeira se reconhecer os saberes, as práticas e as resistências que brotam dos territórios semiáridos. O CBA19 e o Festival Clima de Mudança são mais do que eventos: são janelas de oportunidades para mostrar ao mundo que as soluções já existem, mas precisam ser reconhecidas, financiadas e ampliadas. Adaptar-se, para nós, não é uma escolha, é a única possibilidade de nos mantermos vivos cuidando do planeta para as próximas gerações", pontuou Carlos Magno, coordenador de mobilização social do Centro Sabiá.

Confira a programação do Festival Clima de Mudança

16h Abertura

16h20 Cambinda Brasileira

17h30 Fala povo “Ideias para adiar o fim do mundo”

18h Forró Trio Regente

18h40 Fala povo 2ª rodada “Mais ideias para adiar o fim do mundo”

19h Coco Raízes do Coque

20h Encerramento

Conferência Internacional sobre Adaptação Comunitária às Mudanças Climáticas

Este ano, a cidade do Recife será uma das protagonistas da 19ª edição Conferência Internacional sobre Adaptação Comunitária às Mudanças Climáticas.

Com a participação de mais de 30 países e dezenas de territórios locais, o encontro se propõe a construir uma narrativa de justiça climática a partir das realidades vividas no Sul Global, colocando no centro das discussões temas como território, moradia digna, soberania alimentar, cultura e saberes tradicionais.

Sobre a Habitat para a Humanidade Brasil

Habitat para a Humanidade Brasil é uma organização da sociedade civil que, há mais de 30 anos, atua para combater as desigualdades e garantir que pessoas em condições de pobreza tenham um lugar digno para viver.



Presente em mais de 70 países, a organização promove a incidência em políticas públicas pelo direito à cidade e soluções de acesso à moradia, à água e ao saneamento, em articulação com diversos setores e comunidades.

Sobre o Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá

O Centro Sabiá é uma organização não governamental fundada em 1993, com sede no Recife, que atua em todo o estado de Pernambuco, com forte presença no Semiárido e um trabalho estruturado em agricultura urbana na Região Metropolitana.

Há mais de três décadas, promove a agricultura familiar como estratégia de combate à fome, enfrentamento à crise climática e construção de justiça socioambiental. Já apoiou diretamente mais de 15 mil famílias agricultoras, fortalecendo sistemas agroecológicos sem uso de agrotóxicos, tecnologias sociais de convivência com o Semiárido e soluções concretas de adaptação climática.

Sua atuação integra a promoção da segurança alimentar, o enfrentamento da violência doméstica e o protagonismo das juventudes, apostando nos saberes locais e na força dos territórios para regenerar o planeta e construir futuros mais justos e resilientes



Veja também