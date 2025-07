Cais José Estelita: novo sistema viário começa a funcionar e altera trânsito no Recife

A- A+

Mudou o trânsito no entorno do Cais José Estelita, no centro do Recife. Com a inauguração de um novo sistema viário, que será permanente, os motoristas vão precisar a partir desta quarta-feira (2) se atentar ao trafegar nos sentidos Centro-Zona Sul e Zona Sul-Centro.

De agora em diante, estão fechadas permanentemente as faixas da Avenida José Estelita para a construção de um parque urbano. Com isso, o fluxo de veículos foi transferido para as pistas construídas nos arredores dos prédios do Projeto Novo Recife. E serão três faixas de rolamento para cada sentido - até então, eram apenas duas.

Cais José Estelita com novo trecho | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Durante os próximos dias, agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estarão no local para orientar os condutores, para agilizar a fluidez do trânsito.



A nova via possui estrutura cicloviária e não tem semáforos, por ser pista de passagem. Nas primeiras horas da inauguração, o fluxo não apresentava qualquer ponto de retenção, o que é positivo, segundo a presidente da CTTU, Taciana Ferreira.

“Uma nova oportunidade que vamos ter com esse novo viário é a possibilidade de retorno, nos dois sentidos. As vias que eram chamadas de ‘Cais José Estelita’ serão transformadas em parque. Essa nova obra começa agora. Por isso que já acontece o desvio e a previsão de entrega [do parque] é a partir de 12 meses”, contou Taciana. A construção do parque é de iniciativa privada.

Como fica o trânsito, na prática?

A partir de agora, quem sai do Centro do Recife em direção à Zona Sul terá que desviar o caminho logo após passar os armazéns do Cais José Estelita. Quem faz o sentido oposto pega o desvio ao passar o Cabanga Iate Clube.

Fiscalização eletrônica

A fiscalização eletrônica, que já fazia parte da avenida, vai continuar e será intensificada no sentido Zona Sul-Centro, por conta da necessidade de redução da velocidade quando o condutor sai do Cabanga - há trechos com velocidades de até 40 km e até 50 km. No local, foram instalados cones e gelos-baianos.

“É importante ter cuidado aqui porque é um viário novo, e as pessoas precisam, a partir disso, entrar com velocidade reduzida para poder fazer todo o percurso. Aqui continua sendo a ciclofaixa de lazer e o melhor: agora, os dois sentidos têm uma estrutura definitiva de ciclovia. A ciclofaixa de lazer vai, apenas, ser moldada para este novo viário”, finalizou Taciana.

