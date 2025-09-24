A- A+

Recife Cais José Estelita: entenda o que mudou no trânsito da área Mudança no sistema viário faz parte das açõs do projeto do Novo Cais José Estelita

O trânsito no Cais José Estelita, no Recife, teve modificação a partir desta quarta-feira (24). Uma nova alça de circulação foi aberta para os motoristas que chegam da Zona Sul em direção ao Centro da cidade.

A via está localizada na lateral do Viaduto Capitão Temudo, ao lado da Praça Abelardo Rijo. A alça dá acesso à Avenida Engenheiro José Estelita, que antes era acessada na entrada do Cabanga Iate Clube.

Mais à frente, poucos metros depois da alça, há um novo retorno à esquerda para os motoristas que forem voltar à Zona Sul.

Neste primeiro dia de mudanças, a reportagem da Folha de Pernambuco esteve no local, em uma parte da manhã, para acompanhar o trânsito. Não houve registro de transtornos, e a via estava fluindo de forma tranquila.

Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estavam no local orientando e auxiliando motoristas e pedestres. Os orientadores devem seguir na região durante os primeiros dias de funcionamento.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com o teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas, pelo número 0800.081.1078.

Alça de circulação

A abertura da alça de circulação integra o conjunto de intervenções que vêm sendo realizadas desde julho na região, quando os dois sentidos da pista original do Cais foram fechados para dar início às obras do parque urbano de 10 hectares.

A alça também viabiliza a próxima etapa da construção do Parque do Cais, que será implantado no espaço das antigas pistas. O projeto prevê novas calçadas, ciclovias e travessias elevadas, buscando melhorar a mobilidade ativa da região.

As obras viárias foram realizadas pelos empreendedores do projeto imobiliário localizado no entorno do Cais, com investimento de R$ 50 milhões. Entre as intervenções já concluídas estão as seis novas faixas de circulação, três em cada sentido, que funcionam paralelamente à Bacia do Pina e à futura área do Parque da Memória Ferroviária.

Projeto do Cais José Estelita

Além das mudanças no sistema viário e da construção dos parques, o projeto do Novo Cais do Estelita também prevê iluminação em LED na área, bem como redes subterrâneas de energia, água, esgoto, internet e gás natural.

Também será instalado um novo sistema de drenagem a fim de reduzir pontos de alagamento no entorno do bairro de São José.

A área também deve contar com restaurantes e espaços de lazer.

O investimento total do projeto passa de R$ 140 milhões e contará com a restauração de galpões históricos para valorizar o patrimônio arquitetônico existente na área.

