A- A+

Parte da caixa d'água metálica que desabou do supermercado Pão de Açúcar, no dia 17 de setembro, começou a ser removida na manhã desta sexta-feira (29). O reservatório atingiu quatro carros de um edifício que fica ao lado do estabelecimento, no bairro do Parnamirim, Zona Norte do Recife.

A remoção acontece 12 dias após o incidente, e a caixa precisou ser dividida em duas partes por um maçarico, por conta da estrutura de grande porte. Os proprietários prejudicados permanecem sem resposta sobre o que vai ser feito para ressarcir os prejuízos.

O veículo mais atingido pela queda foi um Fusca do ano 1976, da cor marrom savana, que pertence ao diretor geral do Clube do Fusca de Pernambuco, Silvio Marinho. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver a remoção dos entulhos de cima do carro, que ficou completamente destruído, fato que indica, mais do que o valor financeiro, a importância sentimental que o veículo tem para o dono. O Fusca foi levado para a casa de um amigo de Marinho. A reportagem entrou em contato com ele, que aguarda acordo com o Grupo Pão de Açúcar.

Veja o vídeo

Caixa d'água do Pão de Açúcar começa a ser removida; prejudicados esperam por providências - https://t.co/AcGNBmdvJ9 pic.twitter.com/dxAowk6MS7 — Folha de Pernambuco (@folhape) September 29, 2023

Outro prejudicado com o incidente foi o secretário-executivo de Direitos Humanos de Pernambuco, Jayme Asfora. O carro é um Jeep Compass, fabricado em 2021 e avaliado em R$ 140 mil. A queda da caixa d'água deformou uma das colunas do carro, o que pode indicar perda total do veículo. Ele questiona uma providência por parte do Grupo Pão de Açúcar.

Veículo do secretário-executivo de Direitos Humanos, Jayme Asfora | Foto: Cortesia/ Jayme Asfora

"A gente não sabe se vão pagar o carro inteiro ou o valor da tabela FIP, se vão fazer a identificação que é devida por danos morais ou afetivos. Não fizeram nenhuma proposta, nada de concreto até agora, o que deixa a gente numa situação muito incômoda e na sensação que estão empurrando com a barriga a solução desse problema", disse.

O que diz o GPA?

A reportagem entrou em contato com o Grupo Pão de Açúcar para saber se há algum posicionamento sobre previsão de acordos e o que poderá ser feito para reaver os prejuízos, porém não recebeu resposta até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para pronunciamento.

Veja também

eua Justiça rejeita recurso de Trump e julgamento por fraude no valor de bens deve começar segunda (2)