Primeira Infância Caixa Econômica Federal e Instituto Pipa firmam acordo para práticas voltadas à primeira infância O encontro, assinado na quinta-feira (11), marcou o alinhamento das diretrizes que orientarão a cooperação entre as duas organizações

A Caixa Econômica Federal firmou um Protocolo de Intenções com o Instituto Pipa a(Primeira Infância, Plantar Amor) para incorporar diretrizes e práticas voltadas à primeira infância e às ações de Trabalho Social desenvolvidas em conjuntos de habitação de interesse social.

O acordo foi assinado na tarde desta quinta-feira (11) durante o IX Encontro do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC), em Teresina. O encontro marcou o alinhamento das diretrizes que orientarão a cooperação entre as duas organizações.

Participaram do ato de assinatura o diretor executivo do Instituto PIPA, Rogério Morais, representantes da equipe técnica da instituição e dirigentes da Caixa Econômica Federal responsáveis pelas áreas de Habitação e Trabalho Social.

“Ao integrar diretrizes de primeira infância ao Trabalho Social em habitação, a CAIXA sinaliza um compromisso concreto com a redução das desigualdades. Para o Instituto PIPA, essa parceria representa a oportunidade de fortalecer uma agenda nacional que entende desenvolvimento infantil como política estruturante. Quando atuamos nos territórios com metodologia, evidência e olhar intersetorial, ampliamos o impacto social e criamos condições reais para que famílias inteiras avancem”, afirma Rogério Morais, diretor executivo do Instituto PIPA.

Minha Casa Minha Vida

Nesse esforço, o grupo avança em parceria com a Caixa Econômica Federal e com governos estaduais de Pernambuco, Sergipe e Piauí para inserir o recorte da primeira infância no Trabalho Social dos empreendimentos, criar áreas de lazer e convivência voltadas às crianças e incorporar critérios de urbanidade e primeira infância tanto nas políticas do Programa Minha Casa Minha Vida quanto em editais públicos de habitação.

Pelo Protocolo, a Caixa, maior financiadora de habitação do país, passa a estruturar iniciativas específicas para crianças de 0 a 6 anos e suas famílias nos empreendimentos, alinhadas à Agenda 2030 da ONU e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O acordo foi assinado na tarde desta quinta-feira (11) durante o IX Encontro do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC), em Teresina. Foto: Divulgação/FNNIC.

Já o Instituto PIPA atuará no apoio técnico, com foco em desenvolvimento infantil, fortalecimento de vínculos familiares, formação de equipes, estudos técnicos e intercâmbio de informações.

“A CAIXA entende que a habitação de interesse social precisa olhar para além das paredes das casas. Quando incorporamos a primeira infância ao Trabalho Social, trabalhamos para construir uma cidade na altura das crianças, com espaços mais seguros, acessíveis e pensados para o desenvolvimento delas. A parceria com o Instituto PIPA e com a Coalizão Urbana 95 fortalece essa visão e nos permite qualificar os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida com ações que impactam diretamente a vida das famílias. Queremos que essa agenda avance no país inteiro", disse a vice-presidente de Habitação da CEF.

Coalizão Urbana 95

A iniciativa integra a atuação da Coalizão Urbana 95, composta pelo Instituto PIPA, pelo Fórum Norte Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC), pela instituição parceira do programa Urban95 e Fundação Van Leer e pelo Estúdio+1, entre outras organizações.

A Coalizão vem consolidando uma agenda comum para fortalecer a inclusão da primeira infância em políticas de habitação de interesse social, articulando evidências, práticas urbanas qualificadas e metodologias voltadas ao desenvolvimento infantil.

Cada ação será detalhada em instrumentos específicos, que definirão público-alvo, objetivos, resultados esperados e responsabilidades de execução. O Protocolo não prevê transferência de recursos financeiros entre as instituições. Cada parte arcará com suas despesas, preservando autonomia administrativa e natureza institucional.

