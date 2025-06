Caixa-preta é encontrada após queda de avião da Air India com mais de 290 mortos

A- A+

Uma das caixas-pretas do voo AI171 da Air India foi encontrada entre os destroços da aeronave que caiu, nesta quinta-feira (12), logo após decolar do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, em Ahmedabad, no oeste da Índia. O desastre, que deixou pelo menos 290 mortos, está sendo investigado por autoridades locais e internacionais.

O Boeing 787–8 Dreamliner seguia para o aeroporto de Gatwick, em Londres, com 242 pessoas a bordo, incluindo 12 tripulantes. Após a decolagem, o piloto emitiu um pedido de socorro ao controle de tráfego aéreo. Menos de um minuto depois, o sinal foi perdido. A aeronave atingiu o alojamento de estudantes da Faculdade de Medicina B.J., onde dezenas de alunos estavam no refeitório, aumentando ainda mais o número de vítimas.





As autoridades confirmaram que entre os mortos estão 27 pessoas que estavam no prédio atingido. A maioria dos corpos ficou carbonizada, o que exigirá exames de DNA para a identificação. Os passageiros eram, em sua maioria, indianos, britânicos, portugueses e um canadense.

A tragédia teve um único sobrevivente: o britânico Vishwaskumar Ramesh, de 40 anos. Ele contou que o avião não ganhava altitude e parecia paralisado no ar antes da queda. Ramesh conseguiu escapar após a porta da aeronave se abrir com o impacto. “Quando abri os olhos, percebi que estava vivo”, relatou.

— Trinta segundos depois da decolagem, ouvi um barulho alto e, em seguida, o avião caiu. Tudo aconteceu muito rápido — contou Vishwash, ferido no peito, nos olhos e nos pés e ainda com o cartão de embarque nas mãos. — Quando acordei, havia corpos por todos os lados. Fiquei em pânico. Me levantei e saí correndo. Havia destroços do avião espalhados. Alguém me segurou, me colocou em uma ambulância e me trouxe ao hospital.

Veja também