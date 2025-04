A- A+

O caixão do papa Francisco, que faleceu na segunda-feira aos 88 anos, será trasladado na quarta-feira (23) às 9h (4h de Brasília) para a basílica de São Pedro do Vaticano, onde os fiéis poderão se despedir do pontífice, anunciou hoje a Santa Sé.

O corpo está atualmente na capela da residência de Santa Marta, onde o primeiro pontífice latino-americano da história faleceu na manhã de segunda-feira (21).



Francisco faleceu em decorrência de um AVC, que o pôs em coma e levou a uma insuficiência cardíaca irreversível, após ter se registrado uma piora progressiva no quadro de saúde nos últimos dias.



Detalhe das mãos do Papa Francisco, já no caixão - Foto: Divulgação/Vaticano/AFP

Segundo o comunicado assinado pelo Dr. Andrea Arcangeli, chefe do departamento de saúde do Vaticano, o Papa também enfrentava insuficiência respiratória, pneumonia bilateral, diabetes tipo 2 e hipertensão.



O Vaticano divulgou, na noite dessa segunda-feira, as primeiras imagens do corpo do Pontífice dentro do caixão de madeira e zinco no qual será enterrado.



O que acontece no dia seguinte à morte do Papa?

No mesmo dia, a morte do Papa é verificada e oficializada pelo Camerlengo, o administrador de propriedades da Santa Sé — hoje, o cardeal irlandês Kevin Cardinal Farrell. O procedimento cerimonial envolve chamar o Papa pelo nome de batismo três vezes. Sem resposta, a morte é declarada e oficializada à Igreja e ao público geral.

O corpo de Francisco foi colocado em seu caixão ainda na noite de segunda-feira e as primeiras fotos foram divulgadas. Por diretrizes estabelecidas em 2000 em um guia de 400 páginas chamado "Ritos Funerais do Pontífice de Roma", o enterro do chefe da Igreja Católica deve ocorrer entre quatro e seis dias após a sua morte. Isso ocorre em paralelo às tratativas do conclave — a eleição do sucessor. O Papa deve ser enterrado entre quatro e seis dias após sua morte. O luto oficial da Igreja é de nove dias.

A Assembleia de Cardeais decidirá a data e a hora em que o corpo do papa será levado para a missa exequial na Basílica de São Pedro, em uma procissão liderada pelo Camerlengo e na qual o corpo do papa no caixão começará a ser visto. O corpo será exposto ao público somente no caixão e não mais num pedestal elevado, como foi feito com os antecessores João Paulo II e Bento XVI. A cerimônia, como de praxe, terá a presença de chefes de Estado e de governo;

O passo a passo do luto no Vaticano

Morte confirmada na capela privada

Corpo colocado diretamente no caixão

No dia da missa exequial, o corpo é levado à Basílica de São Pedro

Papa é exposto ao público no caixão aberto

Realiza-se a missa exequial com chefes de Estado presentes

Após a missa e a exibição pública, o caixão é fechado e encaminhado para o sepultamento

Durante os nove dias seguintes, ocorrem as missas novendiais em sufrágio ao Papa.

