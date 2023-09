Calcinha absorvente é eficaz? Novo estudo avalia

A- A+

A diversificação dos produtos que ajudam a mulher a lidar com o fluxo sanguíneo contínuo da menstruação vem crescendo nos últimos nos anos. No entanto, a eficácia deles geralmente é testada com a utilização de água ou solução salina.



Por isso, pesquisadoras da Universidade de Saúde e Ciência do Oregon, nos EUA, decidiram testar tampões, absorventes, copos, discos menstruais e roupas íntimas menstruais com sangue humano para descobrir sua real capacidade de absorção.

Publicado na revista científica BMJ Sexual & Reproductive Health, o estudo utilizou bolsas de sangue vencidas que iriam ser descartadas. Assim, foi descoberto que os 21 produtos testados não condiziam com suas descrições de potencial absorvente.

"A maioria dos produtos relatava ter maior capacidade do que nossos testes encontraram", escrevem as pesquisadoras.

O produto que demonstrou maior absorção foi o disco menstrual, chegando a reter 61 ml. Seguido dos absorventes internos e externos e copos menstruais, variando entre 20 a 50 ml. Já a calcinha absorvente obteve a menor expressão na capacidade de absorver, contendo apenas 2 ml de sangue em todos os tamanhos disponíveis (pequeno, médio e grande).



"Este estudo encontrou uma variabilidade considerável na capacidade de volume dos glóbulos vermelhos dos produtos menstruais. Isto enfatiza a importância de perguntar às pessoas sobre o tipo de produtos menstruais que utilizam e como os utilizam", conclui o estudo.

No entanto, as cientistas reconhecem que os diferentes compostos encontrados no sangue menstrual, que contém secreção vaginal, células expelidas e muco, precisa ser levada em consideração nos próximos estudos.

Veja também

