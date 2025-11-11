A- A+

MÚSICA Banda Calcinha Preta: o que motivou saída de Silvânia Aquino? Quem a substitui? Empresário responde Diassis Marques falou sobre o assunto com a reportagem da Folha de Pernambuco

Pensar na banda Calcinha Preta sem Silvânia Aquino é quase impossível. De voz firme e presença forte de palco, ela tem uma das passagens mais duradouras da banda, mesmo apesar de ter saído algumas vezes da formação do grupo para tentar carreira solo.

Contudo, os bastidores do grupo se estremeceram com mais uma saída dela, anunciada na última segunda-feira (10). Nas redes sociais, Silvânia disse que "no meu coração só tem amor e a minha eterna gratidão a cada fã, com cada pessoa, a cada amigo, a cada colaborador que somou ao meu lado. Vocês foram e sempre serão o maior motivo de tudo isso ter feito sentido. A história não para por aqui!".

Em meio a rumores de que Aquino teria se desligado por conta de um desentendimento com O'Hara Ravick, outra vocalista da banda, o empresário da Calcinha Preta, Diassis Marques, conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco e, durante entrevista, revelou o verdadeiro motivo da saída da artista. Ele está à frente do grupo desde 2022.

Reveja a apresentação de Silvânia Aquino à frente da Calcinha Preta

O anúncio da despedida de Silvânia acontece pouco menos de um mês antes da gravação do DVD 'Mágica O Espetáculo', que será realizada no dia 6 de dezembro, em Belém, capital do Pará. O álbum marca os 30 anos de história de uma das bandas mais longevas e de maior sucesso no forró eletrônico. Contudo, mesmo antes de se despedir do conjunto, ela já não se apresentava em alguns shows.

"Isso de desentendimentos entre as duas é tudo mentira. Elas de davam bem. Tudo normal. Foi uma conversa minha e dela. Nós tínhamos um contrato e ele venceu. Quando fomos renovar, não chegamos a um acordo. Com isso, cada um seguiu o seu destino. Ela já tinha saído da banda, em 2014, para tentar carreira solo e depois fez dupla com Paulinha Abelha, mas voltou", esclareceu.

Quando deixou o conjunto de forró, em 2014, Silvânia montou a banda'Gigantes do Brasil', que, inclusive, teve formação com Danial Diau, que hoje permanece na banda Calcinha Preta, e Paulinha Abelha que, anos depois, voltou para a tradicional banda eletrônica. Esta última artista morreu em fevereiro de 2022, aos 43 anos, após quadro de comprometimento multissistêmico. A causa da morte foi meningoencefalite, hipertensão craniana e insuficiência renal e hepática agudas, um processo infeccioso no sistema nervoso central.

Relembre a passagem de Paulinha Abelha na Calcinha Preta



Quem substitui Silvânia?

Segundo Diassis, uma nova cantora será revelada antes da gravação do novo DVD. Por enquanto, a Calcinha Preta guarda segredo sobre o novo nome e segue sob comando de Daniel Diau, Bell Oliver e O'Hara Ravick.

Neste primeiro momento, a loira vai cantar as músicas que fizeram história na voz de Silvânia Aquino. Ela também acumula as canções que foram eternizadas por Paulinha Abelha. "Estamos analisando, mas, em breve, será divulgada a nova substituta e a nova formação da banda", adiantou Diassis.

"Sobre a gravação do DVD, está tudo certo. Continua normalmente. A banda não era só Silvânia. Temos outros três cantores, ela era parte da banda. As músicas [cantadas por Silvânia] pertencem a banda. No último final de semana, O'Hara já cantou algumas. Quando chegar a nova cantora, o repertório será dividido de acordo com a musicalidade de cada uma", finalizou.

Ouça 'Liga Pra Mim', sucesso na voz de Paulinha Abelha e que hoje é interpretada por O'Hara Ravick



O'Hara se pronuncia sobre rumores

Nas redes sociais, a equipe da loira também negou qualquer discussão com Silvânia Aquino. O relato sobre um possível desentendimento entre as duas foi veiculado pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

"Esclarecemos que a informação divulgada é falsa. Não compactuamos com a propagação de fake news e reforçamos que O'hara e Silvânia possuem uma boa relação profissional e de respeito mútuo, trabalhando juntas na banda Calcinha Preta. Não sabemos de onde surgiu essa especulação sobre desentendimento, mas reafirmamos nosso compromisso com a verdade e com o respeito aos artistas e ao público", assegura a equipe.

Veja também