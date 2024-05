Cálculos iniciais indicam que serão necessários R$ 19 bi para reconstrução do RS, diz Leite

A- A+

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse no X, antigo Twitter, que os cálculos iniciais de sua equipe técnica apontam que serão necessários, ao menos, R$ 19 bilhões para reconstruir o Estado, após as fortes chuvas que causaram estragos, considerados os piores já registrados na história gaúcha.

"Os cálculos iniciais das nossas equipes técnicas indicam que serão necessários, pelo menos, R$ 19 bilhões para reconstruir o Rio Grande do Sul", disse o tucano, ao acrescentar que "são necessários recursos para diversas áreas" e insistir que "o efeito das enchentes e a extensão da tragédia são devastadores". Nas próximas horas, divulgou o governador na publicação, serão detalhadas as ações projetadas que contemplariam as necessidades da população gaúcha.

Tragédia em números

Os números mais recentes divulgados pelo governo estadual confirma 107 mortes, além de 136 desaparecidos e 374 feridos. De acordo com as autoridades, 425 municípios foram afetados desde o início das chuvas intensas no Rio Grande do Sul.

Suspensão de pagamentos da dívida do RS à União

Em entrevista à GloboNews, nesta quinta-feira, o governador também voltou a defender a urgência no adiamento dos pagamentos da dívida do RS à União e pelo "maior prazo possível" "Se nós continuarmos comprimidos, com as pernas amarradas e com as mãos atadas diante de um regramento fiscal que nos constrange, que comprime o nosso orçamento, nós estaremos possivelmente em algum tempo, novamente aqui falando sobre a falta de investimentos", disse.

