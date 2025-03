"Calem a boca os etaristas!", diz Selminha Sorriso ao comemorar, emocionada, o título da Beija-Flor

A- A+

Porta-bandeira histórica da Beija-flor, Selminha Sorriso usou suas redes sociais para comemorar o 15º título da escola. Muito emocionada, com lágrimas nos olhos, ela publicou vídeo de pouco mais de cinco minutos no qual agradece aos torcedores da escola e ao seu parceiro de mais de três décadas de Avenida, o mestre-sala Claudinho.

Aos 53 anos, a sambista aproveita para mandar um recado direto aos que a criticam por causa da idade.

"Quero mandar um beijo para vocês, agradecer ao carinho de todo mundo, todo mundo mesmo que torce por mim pelo Claudinho, são 33 anos juntos, aspirando em dançar muito mais! Calem a boca os etaristas, calem a boca porque eu tenho muito pra dar, muito, eu treino todos os dias, eu tenho um corpo hoje que eu sonhei em ter a minha vida inteira porque eu treino, porque eu me alimento, porque eu me cuido, e eu amo o que eu faço", disse Selminha.

No vídeo, a porta-bandeira aproveita para reclamar da nota 9.9 recebida no quarto setor de julgamento da Sapucaí.

"Infelizmente, mais uma vez jurado que Fernando Besort nos penalizou com um décimo, não sei de onde, vocês têm o vídeo lá no meu Instagram, no meu perfil, do quarto módulo, eu sei que consegui, estou tranquila...", disse a porta-bandeira.

'Aos ladrões de plantão, fica o aviso, o Salgueiro não irá se intimidar': diretoria usa redes para denunciar resultado do carnaval RJ

No vídeo, Selminha lembra da sua história e do sonho de ser porta-bandeira:

"Eu amo o que eu faço, essa história de ser porta bandeira é minha história de menina, não é de rede social, não. É história de menina da comunidade que vi uma porta-bandeira dançar e disse: é essa a arte que eu quero exercer na escola de samba. E os deuses do samba disseram amém, assim seja, axé, você vai ser a Selminha Sorriso e eu sou", desabafou.

Veja o vídeo:

Emoção! Confira o discurso forte da primeira Porta-bandeira da Beija-flor, Selminha Sorriso, sobre etarismo e discurso de od1o na internet em relação ao seu trabalho. pic.twitter.com/LNqiFfbvcz — MS 15X CAMPEÃ (@MemesSoberanos) March 6, 2025

No ano passado, Bersot também deu nota 9.9 para o casal da Beija-flor. Na justificativa, escreveu que "a porta-bandeira usou excesso de força, principalmente nos giros onde não fixa o olhar no mestre-sala quebrando um pouco a harmonia do casal".

Apesar do décimo perdido, Selminha e Claudinho receberam nota máxima dos outros três jurados, contabilizando no total o máximo possível, já que a menor nota é descartada.

Icônica, Selminha sorriso já havia afirmado este ano que não pensa em parar em 2025. "Não vou me aposentar de jeito nenhum. Não espere esse pensamento de mim ou do Claudinho, está longe de acontecer", avisou. Ela também falou sobre os desafios que precisou enfrentar ao longo da carreira, como o machismo, o racismo e, agora, o etarismo.

Veja também