Fiscalização Calendário de Vistoria para Transportes Escolares segue até o dia 30 de janeiro em Pernambuco Inspeção do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) avalia as condições gerais do veículo

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) está realizando o calendário de Vistoria para Transportes Escolares no Estado de Pernambuco até o dia 30 de janeiro.

Iniciada no último dia 5 de janeiro, a inspeção avalia as condições gerais do veículo, incluindo o estado de conservação da carroceria, portas e janelas.

O local utilizado para realizar as vistorias no Recife e na Região Metropolitana do Recife é a Unidade de Táxi e Coletivos (DUAT), na Iputinga, na Zona Oeste da capital, situada às margens da BR 101, no sentido Dois Irmãos, das 7h30 às 12h.

Para os condutores que residem no interior do Estado, devem dirigir-se a uma das 24 Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) de Pernambuco, de segunda a sexta, das 8h às 12h.

As Ciretrans Especiais de Olinda e Paulista também realizarão vistoria nos transportes escolares cadastrados nos respectivos municípios, com atendimento por ordem de chegada entre 14h até 16h, de segunda a sexta-feira.

Fiscalização

A ausência de ferrugem ou partes cortantes é rigorosamente observada, assim como a fixação correta dos bancos e a qualidade da pintura.

Em relação aos assentos e à segurança, exige-se que todos os ocupantes disponham de cintos individuais, que os bancos estejam bem presos ao assoalho do veículo e que o estofamento esteja preservado, sem rasgos ou estruturas danificadas.

A verificação abrange ainda os equipamentos obrigatórios e sistemas de sinalização, como a validade do extintor de incêndio, funcionamento de limpadores de para-brisa, buzina, tacógrafo e o kit de emergência (macaco e triângulo).

O sistema luminoso, composto por faróis, setas, luzes de freio e ré, deve estar em pleno funcionamento, assim como a sinalização visual específica, que inclui a faixa amarela escrito "Escolar" e a lanterna de luz intermitente na parte superior do veículo.

Os itens de mecânica, rodagem e documentação também são pontos cruciais da vistoria.

O Detran-PE fiscaliza ainda o desgaste dos pneus (incluindo o estepe), a eficiência dos freios, suspensão e a ausência de folgas na direção.



Paralelamente, é conferida a regularidade do CRLV, o licenciamento e o registro do veículo na categoria escolar.



Condutores

Quanto ao condutor, é indispensável a apresentação da CNH categoria D, comprovante de curso especializado e histórico de conduta sem infrações graves ou gravíssimas.

Vale ressaltar que o veículo reprovado fica terminantemente proibido de transportar alunos. Circular sem a devida inspeção configura infração grave e sujeita o motorista a multas, pontuação na carteira e retenção do veículo.



A renovação desta vistoria deve ser feita periodicamente, seguindo rigorosamente os prazos estabelecidos pelo cronograma oficial do órgão de trânsito.

