Calendário Pé-de-Meia 2025: MEC divulga datas de pagamento; confira

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta sexta-feira (28) o calendário de pagamentos do programa Pé-de-Meia em 2025. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União.

O programa, que tem como objetivo combater a evasão escolar no ensino médio e reduzir a desigualdade no acesso à universidade e ao mercado de trabalho, oferece incentivo financeiro para estudantes do ensino médio.

Pé-de-Meia: confira as datas de pagamento



Ensino médio regular



Incentivo de matrícula - 1 parcela de R$ 200

31 de março a 7 de abril de 2025



Incentivo de frequência - 9 parcelas de R$ 200 cada

1ª parcela: 23 a 30 de abril de 2025

2ª parcela: 26 de maio a 2 de junho de 2025

3ª parcela: 23 a 30 de junho de 2025

4ª parcela: 21 a 28 de julho de 2025

5ª parcela: 22 a 29 de setembro de 2025

6ª parcela: 20 a 27 de outubro de 2025

7ª parcela: 25 de novembro a 2 de dezembro de 2025

8ª parcela: 22 a 30 de dezembro de 2025

9ª parcela: 2 a 9 de fevereiro de 2026



Incentivo de conclusão - R$ 1 mil pela conclusão e R$ 200 pelo Enem

26 de fevereiro a 5 de março de 2026



Educação de Jovens e Adultos (EJA)



Incentivo de matrícula - 1 parcela de R$ 200 em cada semestre

1º semestre: 31 de março a 7 de abril

2º semestre: 22 a 29 de setembro

Incentivo de frequência - 4 parcelas de R$ 225 em cada semestre

1º semestre

1ª parcela: 23 a 30 de abril

2ª parcela: 26 de maio a 2 de junho

3ª parcela: 23 a 30 de junho

4ª parcela: 21 a 28 de julho

2º semestre

1ª parcela: 22 a 29 de setembro

2ª parcela: 20 a 27 de outubro

3ª parcela: 25 de novembro a 2 de dezembro

4ª parcela: 22 a 30 de dezembro



Incentivo de conclusão - 1 parcela de R$ 1 mil por semestre e R$ 200 pelo Enem

1º semestre: 18 a 25 de agosto

2º semestre e Enem: 26 de fevereiro a 5 de março de 2026

Pé-de-Meia

Instituído pela Lei nº 14.818/2024, o Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional na modalidade de poupança, destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de pessoas matriculadas no ensino médio público.

O objetivo é democratizar o acesso e reduzir a desigualdade social entre os jovens do ensino médio, além de fomentar mais inclusão social pela educação, estimulando a mobilidade social.

Os estados, o Distrito Federal e os municípios prestam as informações necessárias à execução do incentivo, possibilitando o seu acesso a os estudantes matriculados nas respectivas redes de ensino.

