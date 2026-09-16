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tecnologia Califórnia exige que anúncios identifiquem 'artistas' criados por IA A legislação representa o mais recente esforço da maior economia estadual dos Estados Unidos para regular o avanço dessa tecnologia

Os anunciantes que utilizarem intérpretes gerados por inteligência artificial (16) terão de informar isso explicitamente aos consumidores na Califórnia, de acordo com uma nova lei sancionada nesta quarta-feira (16) pelo governador do estado americano.

A legislação representa o mais recente esforço da maior economia estadual dos Estados Unidos para regular o avanço dessa tecnologia.

Pela nova norma, anunciantes que empregarem personagens ou apresentadores criados por inteligência artificial em anúncios de áudio ou vídeo deverão indicar de forma clara aos consumidores que se trata de conteúdo gerado por IA.

“Os californianos merecem saber quando uma pessoa que está lhes vendendo algo não é, na verdade, uma pessoa”, declarou o governador Gavin Newsom após sancionar a lei

“Aqui na Califórnia, estamos construindo regulamentações sobre IA que são referência nacional e estabelecendo limites de bom senso para proteger consumidores, artistas e promover maior transparência”, acrescentou.

A lei foi elaborada em parte pelo sindicato de atores SAG-AFTRA, que tem feito campanha contra o uso da IA no cinema e na televisão.

O uso da inteligência artificial tornou-se uma questão central em Hollywood. Roteiristas e artistas já realizaram greves, em parte pelo temor de que os estúdios optem por utilizar a tecnologia para gerar conteúdo sem intervenção humana.

Embora o governo federal dos Estados Unidos, sob o presidente Donald Trump, tenha adotado uma postura de não intervenção em relação à IA, a Califórnia vem avançando de forma mais agressiva em sua regulamentação.

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