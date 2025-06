A- A+

EUA Califórnia processa governo dos EUA, que busca eliminar normas do estado sobre veículos elétricos Estado aprovou uma lei que exige que todos os veículos novos vendidos no estado não emitam poluentes até 2035

A Califórnia apresentou, nesta quinta-feira (12), uma ação judicial contra o governo de Donald Trump por sua decisão de acabar com as normas deste estado americano para eliminar gradualmente os automóveis a gasolina.

Em 2022, a Califórnia aprovou uma lei que exige que todos os veículos novos vendidos no estado não emitam poluentes até 2035. Esse objetivo é compartilhado por uma dezena de estados governados por democratas, mas não pelo presidente Trump e seu Partido Republicano.

"A agenda divisiva e partidária do presidente coloca em perigo nossas vidas, nossa economia e nosso meio ambiente", declarou o procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta.

"É imprudente, é ilegal e, por isso, levaremos novamente, pela vigésima sexta vez, a administração Trump aos tribunais", acrescentou.

Trump assinou nesta quinta-feira uma resolução, aprovada pelo Congresso em maio, para extinguir a política favorável aos carros elétricos no estado da Califórnia.

"Salvamos oficialmente a indústria automobilística americana da destruição", declarou o presidente nesta quinta em um evento na Casa Branca.

Trump, um conhecido cético das mudanças climáticas, fez campanha em 2024 a favor do petróleo e abandonou o objetivo estabelecido por seu predecessor democrata, Joe Biden, de alcançar 50% das vendas de carros elétricos nos Estados Unidos até 2030.

A Califórnia, o estado mais rico do país, com cerca de 40 milhões de habitantes, há muito tempo utiliza uma isenção da Lei do Ar Limpo para estabelecer seus próprios padrões de emissões.

Os republicanos consideram injusto que um estado controlado por democratas disponha, de fato, de um veto sobre as normas federais.

"Sob a direção do presidente, a Câmara dos Representantes e o Senado, controlados pelos republicanos, usaram ilegalmente a Lei de Revisão do Congresso para atacar as isenções da Lei do Ar Limpo da Califórnia", afirmou Bonta.

