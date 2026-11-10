Califórnia rejeita imposto para os bilionários, segundo projeções da imprensa
A iniciativa foi uma das várias propostas apresentadas nas eleições de meio de mandato da semana passada, que resultaram em vitórias em larga escala para o Partido Democrata
Os eleitores da Califórnia rejeitaram o projeto de imposto aos bilionários, segundo projeções da imprensa dos Estados Unidos, apesar do crescente descontentamento com a desigualdade econômica mundial.
O imposto de cobrança única teria obrigado quase 200 bilionários do estado mais populoso do país a contribuir com 5% de seu patrimônio líquido para ajudar a financiar o sistema de saúde pública.
Os canais CNN e CBS News projetaram que a chamada "Proposta 40" não será aprovada, quase uma semana após a votação.
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A iniciativa foi uma das várias propostas apresentadas nas eleições de meio de mandato da semana passada, que resultaram em vitórias em larga escala para o Partido Democrata e infligiram uma dura derrota aos republicanos do presidente Donald Trump.
A "Proposta 40" foi apresentada com grande alarde na Califórnia, um estado que seria a quarta maior economia do mundo se fosse um país, mas no qual existe um abismo entre as pessoas mais ricas e as de menor renda.
Os defensores do imposto sobre o patrimônio a consideravam uma peça fundamental de um esforço global para combater a crescente desigualdade de renda.
A medida, no entanto, já parecia encaminhada para a derrota na semana passada: com quase 60% dos votos apurados na quarta-feira, o "Não" liderava com 55,6%.