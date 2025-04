Califórnia vai processar governo Trump por tarifas

A- A+

A Califórnia está entrando com uma ação federal contestando as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alegando que ele não tem autoridade para impor essas cobranças de forma unilateral.

O governador Gavin Newsom afirmou que as tarifas estão causando danos irreparáveis à Califórnia, o estado com a maior economia do país. "As tarifas ilegais do presidente Trump estão causando caos para as famílias, empresas e para a nossa economia", disse em comunicado.

Newsom e o procurador-geral Rob Bonta, ambos democratas, estão pedindo à Justiça que declare as tarifas nulas e impeça sua implementação.

A ação será protocolada nesta quarta-feira, 16, no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia.

O processo argumenta que a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional dá ao presidente autoridade para agir em resposta a ameaças econômicas estrangeiras, mas impor tarifas não está entre essas ações permitidas.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Veja também