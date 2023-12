A- A+

Notícias Call of Duty e FIFA são os jogos favoritos dos brasileiros para aprender um novo idioma Pesquisa da Preply destaca ainda os estilos de games preferidos para o aprendizado de línguas

26 de dezembro de 2023 - Jogadores online estão acostumados a ouvir o clássico conselho de que "videogame não leva a lugar nenhum". No entanto, uma recente pesquisa* feita no Brasil pela Preply, a plataforma que conecta alunos e professores online, chegou para dar uma guinada nesse pensamento e revelar quais jogos realmente impulsionam o aprendizado de uma língua e os estilos preferidos para isso.

Para 36% dos entrevistados, Call of Duty e FIFA estão empatados e são os games que mais ajudaram os brasileiros a aprender algum idioma, sendo que o título de esporte também foi eleito o mais fácil para jogar em um dialeto que não seja o português. No segundo lugar da listagem está Assassin's Creed (24%), seguido de Fortnite (22%), como obras que facilitaram o estudo de outras línguas.

Os respondentes do levantamento da Preply disseram ainda que os estilos favoritos deles para desenvolver uma nova linguagem são os games de aventura (40%) e de palavras (37%), sendo o inglês, o espanhol e o francês os idiomas mais procurados para esses fins. Logo após, em terceiro lugar, estão os jogos de tradução (33%), que auxiliam no aprendizado de vocabulário, criação de memória linguística e desenvolvimento de gramática.

“Eles proporcionam à galera a oportunidade de se comunicarem com indivíduos de diversas culturas e que falam diferentes idiomas, permitindo um contato mais amplo com línguas além da sua nativa. Dessa maneira, têm se mostrado eficazes como ferramentas de estudo para essa aprendizagem”, afirma Sylvia Johnson, Diretora de Metodologia da Preply.

Mas em que língua os gamers brasileiros jogam?

Durante as sessões de jogos, o inglês se destaca como a escolha predominante das pessoas, sendo selecionado por 59% como forma de legenda, seguido de 48% que preferem espanhol, enquanto 26% optam por jogar somente em português. Já em relação aos áudios dos games, a língua inglesa também se sobressai, seguida da espanhola e, logo após, da portuguesa.

Para metade dos participantes da pesquisa, os jogos são percebidos como uma ferramenta altamente eficaz no processo de aprendizado de um novo idioma. Outros 50% sustentam a visão de que a combinação estratégica de ambos desempenha um papel crucial na conquista da fluência em uma língua, enquanto 39% acreditam que o conhecimento prévio na área exerce uma influência significativa na decisão de títulos para sessões de jogatina.

Por outro lado, 22% relatam não ter jogado determinado game devido à ausência de legendas em português. "Esses números destacam a influência considerável do inglês nessas experiências, refletindo a sua posição global como um idioma amplamente utilizado. Ademais, essa interseção entre entretenimento e aprendizado reforça a ideia de que é possível conciliar essas facetas, proporcionando uma experiência mais inclusiva para a comunidade gamer", conclui Sylvia.

Confira os jogos que mais ajudaram os brasileiros a aprender um idioma:

- Call of Duty e FIFA

- Assassin's Creed

- Fortnite

- Grand Theft Auto

- Minecraft

- Resident Evil

- Crash

- Final Fantasy

- Mortal Kombat e Pokémon

- Among Us

Metodologia

*A pesquisa foi conduzida em novembro de 2023 pela Preply e envolveu 948 brasileiros. O questionário foi aplicado por meio de um painel online, abrangendo participantes que compartilharam as suas preferências em relação aos jogos para aprimorar o aprendizado de um novo idioma.

Sobre a Preply

A Preply é uma plataforma online que reúne alunos e tutores. Nosso site apresenta milhares de professores, localizados em todo o mundo, ensinando uma ampla variedade de assuntos a preços que cabem em qualquer orçamento. Nosso principal produto compreende aulas individuais de ensino de idiomas com falantes nativos. Para mais informações, acesse https://preply.com/pt/.

