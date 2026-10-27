Qua, 28 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta27/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mundo

Calor causou 3 milhões de mortes no mundo entre 2016 e 2023, aponta estudo

O financiamento de pesquisas médicas relacionadas ao clima cresceu sete vezes

Reportar Erro
Maiores emissores de gases de efeito estufa são os Estados UnidosMaiores emissores de gases de efeito estufa são os Estados Unidos - Foto: Ralf Vetterle/Pixabay

O calor causou 3 milhões de mortes entre 2016 e 2023, aponta um estudo de referência, que defende a declaração das mudanças climáticas como uma "emergência de saúde mundial" e uma prioridade dos governos.

Leia também

• EUA prevê flexibilização de normas que impedem liberação de metano

• Concentração de gases do efeito estufa atingem níveis recordes

Divulgado pela revista médica britânica The Lancet antes da COP de novembro, a décima edição do relatório reuniu 146 pesquisadores, de 30 países, para avaliar as consequências das mudanças climáticas na saúde da população mundial.

"Os efeitos prejudiciais sobre a saúde avançam mais rapidamente do que a resposta mundial a eles", destacou Marina Romanello, diretora-executiva do Lancet Countdown, ao apresentar o relatório, divulgado nesta quarta-feira (28).

Segundo Marina, o reconhecimento das mudanças climáticas como uma emergência de saúde permitiria aos Estados criar um "mecanismo de intervenção de emergência" como o implementado pela Organização Mundial da Saúde em casos de pandemia. Essa iniciativa serviria "não para reagir a uma sucessão de emergências, mas para implementar uma resposta coerente a longo prazo", ressaltou.

710.000 mortes em 2023

O relatório abrange o período entre 2016, quando entrou em vigor o Acordo de Paris, e 2023, último ano com dados completos. Nesse intervalo, as mudanças climáticas "causaram cerca de 3 milhões de mortes relacionadas ao calor" em todo o mundo.

Somente em 2023, um número recorde de 710.000 mortes pode ser associado ao calor, o que supera o número de mortos por malária ou HIV. Mais de dois terços delas são atribuíveis às mudanças climáticas de origem humana, destaca o estudo.

"Sempre há períodos de forte calor, mas sua intensidade e frequência são amplificadas pelas mudanças climáticas de origem humana; por isso observamos mais mortes", explicou o professor Ollie Jay, da Universidade de Sydney.

O aquecimento também impacta a economia mundial, ao reduzir a produtividade dos trabalhadores. Segundo os pesquisadores, nos últimos três anos, o custo anual foi de 1 trilhão de dólares. As regiões mais afetadas são o Sudeste Asiático e a África.

Progressos reais

Desde 2016, no entanto, houve "progressos reais": 56 dos 194 países-membros da OMS adaptaram seus sistemas de saúde e criaram sistemas de alerta que antecipam fenômenos extremos. Além disso, os investimentos em energia limpa atingiram 2,1 trilhões de dólares em 2025, o dobro do destinado aos combustíveis fósseis. Esses últimos, no entanto, ainda representam 80% da energia mundial e causam uma poluição atmosférica que provoca 2,7 milhões de mortes por ano.

Por outro lado, em 77 países onde a poluição ligada às energias fósseis diminuiu desde 2016, cerca de 323 mil mortes foram evitadas, segundo o relatório. "Um ar mais limpo, sistemas de saúde mais resilientes e mecanismos de alerta salvam vidas em todo o mundo", ressaltaram os autores.

O financiamento de pesquisas médicas relacionadas ao clima cresceu sete vezes, mas 84% dos 316 milhões de dólares liberados em 2024 foram para pesquisadores de países ricos, sendo que os países menos desenvolvidos são os mais afetados pelas ameaças à saúde ligadas ao clima.

Há dois anos, "a instabilidade geopolítica mundial colocou em segundo plano o aquecimento e seu impacto na saúde", enquanto "a falta de ação ameaça agravar essa instabilidade", lamentou Marina Romanello.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter