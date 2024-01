A- A+

Saúde Calor e umidade: a dupla perfeita para o surgimento de micoses nas unhas no verão Dermatologista revela como manter a saúde e a beleza das unhas durante a temporada mais quente do ano

Com o verão em seu auge, as elevadas temperaturas combinadas com a umidade do ar proporcionam um cenário ideal para o surgimento de diversos problemas dermatológicos, sendo a micose de unha uma das principais preocupações da temporada. Por isso, esse contexto exige uma atenção especial e a adoção de cuidados preventivos, afinal, o aumento da transpiração da pele, calçados fechados e a permanência prolongada em ambientes molhados como praias, piscinas e vestiários de academias criam um cenário propício para a proliferação desses micro-organismos.





Segundo o dermatologista Dr. Rafael Azevedo, é muito importante ter conhecimento sobre as doenças e riscos ligados ao calor excessivo, principalmente aqueles que afetam a pele.

"A micose nas unhas pode causar desconforto, dor e deformidades nas unhas, além de, eventualmente, ser uma condição difícil de tratar. Por isso, é importante tomar medidas preventivas", afirma o médico



Além disso, o especialista enfatiza que a prevenção é a chave para evitar o surgimento de micoses, sendo muito importante seguir as seguintes recomendações:



1. Manter a pele e as unhas secas

Manter uma rotina de higiene que inclua secar cuidadosamente a pele, especialmente entre os dedos, e as unhas após atividades que envolvem contato com a água, é fundamental para prevenir o desenvolvimento e proliferação de micoses.



2. Optar por calçados arejados

Em dias muito quentes, escolher calçados que proporcionem uma ventilação adequada aos pés é uma medida eficaz na prevenção. Isso ajuda a evitar a umidade, que favorece o crescimento de fungos.



3. Evitar compartilhamento de objetos pessoais

Não compartilhar objetos pessoais, como cortadores de unha e sapatos, é uma medida simples, mas crucial. Isso diminui a probabilidade de contaminação cruzada por fungos e outros patógenos.



4. Hidratação adequada

Assegurar uma hidratação eficaz da pele dos pés e das mãos é uma prática importante na prevenção de micoses. Ao manter a pele hidratada, a barreira protetora da pele permanece íntegra, reduzindo o risco de rachaduras que poderiam facilitar a entrada de fungos.



5. Utilizar chinelos em locais úmidos

Ao frequentar áreas úmidas, como piscinas, vestiários e praias, o uso de chinelos é essencial para prevenir o contato direto dos pés com superfícies que podem estar contaminadas.



Se, mesmo depois desses cuidados, a micose aparecer, o especialista recomenda uma consulta com um profissional de saúde ao menor sinal de irritação cutânea e o uso de produtos antifúngicos.

"É essencial procurar orientação médica diante de qualquer sintoma como coceira, vermelhidão, descamação ou mudanças na cor da unha. O diagnóstico precoce facilita o tratamento e reduz a possibilidade de complicações.", explica

