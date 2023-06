A- A+

Mundo Calor extremo causou mais de cem mortes em junho no México Durante este período, foram reportadas mais de mil emergências "atribuíveis" às altas temperaturas

Mais de 100 pessoas morreram no México entre 12 e 25 de junho devido ao calor extremo que atinge especialmente regiões do norte do país, informou o governo.

Durante este período, foram reportadas mais de mil emergências "atribuíveis" às altas temperaturas, das quais 104 causaram mortes, segundo um relatório da secretaria de Saúde, publicado na quarta-feira (28).

As autoridades já tinham reportado outras oito mortes entre 14 de abril e 31 de maio.

Veja também

Adoçante Aspartame: associação de produtores de alimentos responde a alegações sobre riscos de câncer