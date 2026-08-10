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Calor extremo custará 180 bilhões aos países da União Europeia em 2026, prevê banco

O impacto médio estimado na UE mascara grandes diferenças entre os países

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A França poderá ter uma redução de 1,4 ponto porcentual no crescimento do PIB devido ao calor extremoA França poderá ter uma redução de 1,4 ponto porcentual no crescimento do PIB devido ao calor extremo - Foto: Dimitar Dilkoff/AFP

O calor extremo por um período prolongado durante o verão europeu deve provocar efeitos adversos sobre o Produto Interno Bruto (PIB) de -1% na União Europeia, na avaliação do Triodos Bank, uma instituição com sede nos Países Baixos. Esse porcentual equivaleria a cerca de € 180 bilhões.

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Ainda que isso possa parecer modesto, o valor é exatamente o crescimento econômico esperado para a UE este ano, diz o banco. O calor e a seca já reduziram as previsões de produção agrícola e leiteira da UE para 2026 e a consequente perda de produção e a transmissão dos preços dos alimentos apontam, em conjunto, para um impacto no PIB de cerca de 0,15 ponto porcentual para a UE como um todo.

Na visão do banco, a produtividade do trabalho tem o maior impacto econômico, especialmente em setores expostos ao calor e em países com baixa aclimatação ou penetração de ar-condicionado O Tríodos cita que a produção do trabalhador cai consideravelmente quando as temperaturas ultrapassam um limiar em torno de 25-30 graus. Os efeitos concentram-se em trabalhos fisicamente exigentes, ao ar livre ou em ambientes sem climatização.

"Um trajeto para o trabalho em dias quentes também é um fator de risco, tanto porque pode afetar o funcionamento cognitivo quanto porque simplesmente aumenta o absenteísmo, já que em dias extremamente quentes, menos pessoas chegam ao trabalho", nota o Triodos.

O banco cita uma análise comparativa de dados de diversos países, realizada pela Allianz para quantificar essa perda de produtividade em nível macro. Há aproximadamente 3% de perda de produção por hora trabalhada para cada grau acima do limite de 30ºC, mantida por vários dias, pontua o banco.

O impacto médio estimado na UE mascara grandes diferenças entre os países. O banco prevê que a França sofrerá o maior impacto econômico este ano, já que sua força de trabalho e infraestrutura não estão acostumadas às temperaturas elevadas. Além disso, há uma penetração de ar-condicionado abaixo da média

Isso significa que a França poderá ter uma redução de 1,4 ponto porcentual no crescimento do PIB devido ao calor extremo. "Como a previsão do PIB para a França já era bastante baixa, isso pode resultar em uma contração econômica de cerca de -0,6% em 2026 em comparação com o ano passado", diz o banco.

Já a Polônia pode mostrar maior resistência. O país deverá ter apenas alguns dias quentes a mais do que o normal. Por isso, o Tríodos ainda vê crescimento econômico polonês de cerca de 2,9%

"Em vez de modelarmos o que os danos climáticos podem significar num futuro distante, vemos vastas áreas queimando enquanto usinas de energia são desativadas em resposta à falta de água. Este deveria ser o tipo de choque que faria as pessoas, e as instituições que as representam, agirem", alerta o banco.

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