Calor extremo é prejudicial para animais de estimação; especialista dá dicas de como protegê-los

Em julho, o mundo vivenciou o mês mais quente da história. As altas temperaturas além de causar desidratação, e mortes para os humanos, elas também são nocivas para os animais de estimação. Uma pesquisa feita pelo professor Sênior em ciência animal da Universidade de Queensland, Eduardo Narayan, e publicada no The Conversation, mostra como o calor pode fazer mal para cachorros, gatos e peixes.

“A pesquisa da qual participei investigou como as alterações climáticas e o bem-estar dos animais, incluindo os de estimação. Meus colegas e eu usamos um conceito conhecido como “modelo dos cinco domínios”. Trata-se de uma estrutura baseada na ciência para examinar o bem-estar de um animal, a partir das condições principais: nutrição, ambiente, saúde física, comportamento e estado mental”, explicou Narayan.

O modelo avalia respostas fisiológicas e comportamentais completas dos animais a fatores de estresse ambiental. Embora os efeitos das mudanças climáticas já tenham sido estudados anteriormente, o professor afirma que este levantamento é o primeiro a aplicar o modelo específico ao bem-estar dos animais.

Cachorros

Especialmente se os cães forem mais velhos ou com sobrepeso, eles podem sofrer mais com as ondas de calor extremo. Aqueles que tem pelo espesso ou focinhos curtos e faces planas, também, visto que restringe o fluxo de ar e dificulta a respiração e o resfriamento.

“O estresse provocado pelo calor pode causar hipertermia canina, o que significa que a temperatura corporal do cão fica perigosamente quente”, afirma Narayan.

Entre os sinais de estresse térmico estão: respiração ofegante excessiva e movimentos erráticos. Estes sintomas podem aumentar rapidamente, levando a insolação e possível morte.

Mais de 80% dos donos de cães relatam treinar seus cães com menos vigor, ou por períodos mais curtos, durante o tempo quente. Isso pode ajudar a evitar doenças relacionadas ao calor.

Evitar deixar os cachorros em ambientes fechados no calor, como o carro, pois eles podem superaquecer facilmente. Colocar bastante água para hidratação e observar se o cachorro está bebendo o líquido nesses dias quentes é primordial.

“Se necessário, aplicar uma quantidade moderada de protetor solar para animais de estimação na pele rosada exposta de seus cães, como pontas das orelhas e nariz”, diz o professor.

Gatos

Assim como os cães, os gatos podem sobreaquecer facilmente em dias quentes. Os sintomas incluem respiração ofegante, infestação de pulgas e pulso acelerado. O calor também pode ajudar na propagação de parasitas e doenças.

“Em tempos aquecidos, o conselho para os donos de gatos é semelhante ao dos donos de cães: certifique-se de que eles têm muita sombra e água à disposição, sempre. E coloque protetor solar nas pontas das orelhas e no nariz, especialmente se o gato for branco”, diz Narayan.

O felino também deve ficar em casa durante a parte mais quente do dia. O dono deve escolher brincar com o gato durante a manhã, quando o sol não está no ápice, ou à noite, quando a temperatura estiver mais amena.

Peixes

Os peixes são ectotérmicos, ou seja, utilizam fontes externas de calor para regular a temperatura do corpo. Assim, os peixes de estimação são vulneráveis a alterações na temperatura da água de um cuidado doméstico.

Em períodos de calor intenso eles podem sofrer danos físicos, como o aumento da taxa metabólica, que faz eles precisarem de mais oxigênio para respirar, ou causar alterações como um crescimento mais lento e baixa alimentação.

Segundo especialistas, a água deve ser mantida entre 20°C a 25°C. Controlar rigorosamente a temperatura da água é fundamental para quem tem um peixe em casa, por exemplo. Segundo Narayan, é importante também não deixar o aquário perto de uma janela ou exposto direto à luz solar para não o esquentar.

