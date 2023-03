Calor extremo e seca, Argentina sofre com verão "inflacionado"

A- A+

A Argentina vivencia este ano o verão mais quente que se tem registro, com temperaturas recorde e falta de chuvas que prejudicam a agricultura e mantêm o país em alerta meteorológico, segundo informes oficiais.

Em novembro, ainda na primavera, houve a primeira de nove ondas de calor estival, quando o habitual são quatro ou cinco. Além disso, o calor deve continuar no outono, com temperaturas até 55% acima da média, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional (SMN).

Segundo o SMN, que coleta dados desde 1961, este é o verão mais quente desde então. Além disso, o mês passado foi o segundo fevereiro mais seco, com 41,9% menos de chuva que a média.

"É difícil, por ora, atribuir tudo à mudança climática", disse à AFP Cindy Fernández, especialista do SMN. Contudo, os estudos indicam que "a mudança climática torna 60 vezes mais provável a ocorrência de ondas de calor prolongadas e com grande extensão territorial", como vem acontecendo na Argentina.

Nesta quinta-feira (9), a entrada de uma massa de ar polar traz alívio ao sul do país, "mas no centro e no norte, as temperaturas seguirão muito altas. Em Buenos Aires, possivelmente teremos outra onda de calor na próxima semana", disse.

Estela Lago, de 49 anos e vendedora em uma loja de conveniências em Buenos Aires, está farta deste verão interminável. "Já não suporto mais. Tivemos calor extremo desde novembro, estamos em março e não acaba", queixou-se.

Esta semana, o alerta vermelho abrange um terço do país.

"Não é normal ter ondas de calor em março, esta última foi muito longa, durou sete dias na cidade de Buenos Aires", assinalou Fernández, que indicou que a duração usual é de três dias.

Mais seca

A combinação de altas temperaturas e seca propiciou incêndios florestais e afetou os rendimentos agrícolas no país, um dos principais exportadores de alimentos do mundo.

"A Argentina vivencia um cenário climático sem precedentes na agricultura moderna", advertiu em seu último relatório a Bolsa de Comércio de Rosário. "Não há chuvas à vista que permitam estabelecer um piso para a colheita, a situação é muito grave e pode piorar", acrescentou.

A produção de soja, principal produto de exportação, cairá para seu volume mais baixo em 14 anos, com perdas também nas safras de trigo e milho. A Bolsa de Comércio de Rosário estimou perdas de 10 bilhões de dólares (cerca de R$ 51 bilhões) este ano.

"Esta seca foi provocada pelo fenômeno La Niña e espera-se que, no outono, comece a perder força até desaparecer, mas a atmosfera demora a responder", explicou Fernández.

Sobrecarregados

O fenômeno coincidiu, na semana passada, com o início do ano letivo.

"As crianças desmoronam, não conseguem se concentrar, são 39 alunos em uma sala sem circulação de ar", descreveu Patricia Castro, mãe de uma menina de 7 anos, aluna de uma escola pública do bairro de Boedo, em Buenos Aires, que não tem ar-condicionado.

"O pátio onde há aulas de educação física queima, sem sombra, é desumano", disse a mãe, que, mesmo assim, envia sua filha à escola "porque não há quem cuide dela em casa".

Daniel Botaro, pai de gêmeas de 8 anos, resolveu não mandar as duas para a escola "até que o calor dê uma trégua".

As autoridades, no entanto, decidiram não suspender as aulas, e as reclamações dos pais se multiplicam.

"Na escola com essas temperaturas e sem ar-condicionado, com o perigo que isso representa... há pouco respeito pelas crianças", opinou Ricardo Merkin.

Em Buenos Aires, uma operação foi montada para distribuir água engarrafada nas escolas. O Ministério de Saúde mantém um alerta para prevenir insolações.

O aumento da demanda de energia por causa das altas temperaturas também provocou cortes de luz e protestos dos usuários.

"O calor afeta mais as pessoas de poucos recursos, sobretudo as crianças", disse Ernesto Texo, um advogado de 70 anos, ao recordar que a pobreza alcança 37% da população argentina.

Para Valeria Sparrow, uma trabalhadora de 50 anos, "o calor cansa, mas pior é a inflação", que foi de quase 100% em 2022.

