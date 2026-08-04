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Tragédia Calor mata 19 pessoas na Coreia do Sul durante o verão Entre 15 de maio e 2 de agosto, 2.221 pessoas sobreviveram a quadros clínicos relacionados com o aumento da temperatura

O calor do verão (hemisfério norte) na Coreia do Sul provocou a morte de 19 pessoas até o momento, informou nesta terça-feira (4) a agência de saúde do país, que enfrenta uma série de temperaturas elevadas.

Entre 15 de maio e 2 de agosto, 2.221 pessoas sobreviveram a quadros clínicos relacionados com o calor, das quais 19 morreram, segundo a Agência de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia.

O presidente, Lee Jae Myung, pediu às autoridades um reforço do apoio às pessoas afetadas pela atual onda de calor.

O recorde de calor da Coreia do Sul foi quebrado três vezes durante a última semana. No domingo, foi registrada a temperatura mais elevada da história: 42,5°C na cidade de Yangsan.

A capital Seul está nesta terça-feira sob alerta máximo de “onda de calor severa”. As indicações indicam que as tabelas voltarão a superar 40°C.

“A previsão é de um calor extremo que coloca a vida em perigo”, indicou a agência meteorológica num boletim.

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