Calor na Europa: Alemanha registra temperatura recorde de 41,3 °C
O recorde anterior, de 41,2°C, havia sido registrado em 25 de julho de 2019
A Alemanha bateu seu recorde de temperatura máxima nesta sexta-feira (26), com 41,3°C, registrada em um bairro da cidade de Saarbrücken, no oeste do país, segundo dados preliminares do Serviço Meteorológico Alemão (DWD).
"E é bem possível que essa temperatura seja atingida novamente amanhã [sábado], ou até mesmo ligeiramente superada", disse o meteorologista Uwe Baumgarten à AFP.
"Esta temperatura foi atingida na Alemanha pela primeira vez desde o início dos registros meteorológicos", declarou o serviço meteorológico na rede social Bluesky.
O recorde anterior, de 41,2°C, havia sido registrado em 25 de julho de 2019, nos municípios de Duisburg e Tonisvorst (oeste da Alemanha).
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A onda de calor que assola a Europa chegou à Alemanha há vários dias, atingindo o pico na quinta-feira e com previsão de duração até domingo. Levou ao cancelamento de eventos esportivos e culturais e ameaça causar interrupções na rede ferroviária.
O risco de incêndios florestais também aumentou significativamente, segundo o DWD, e o nível máximo de alerta foi atingido em algumas partes do leste da Alemanha.
O Reino Unido bateu seu recorde de calor para junho nesta sexta-feira, com 36,9°C registrados em Wattisham, no condado de Suffolk (sudeste da Inglaterra).